/ Nacional / HALLAZGO

Un adolescente de 17 años murió ahogado en Paysandú: la Prefectura ubicó el cuerpo en el arroyo San Francisco

La desaparición ocurrió el martes cuando el adolescente, quien es un interno en un centro de rehabilitación, se negó a retirarse del agua

3 de diciembre 2025 - 9:19hs
armadabuscapaysandu

Este miércoles hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido el martes por la tarde, cuando se encontraba bañándose en el arroyo San Francisco, ubicado a unos 300 metros de la Estancia Bethania -un centro de rehabilitación para consumidores de drogas-, informaron desde la Prefectura de Paysandú.

La desaparición ocurrió el martes alrededor de las 16:10 horas cuando el joven, quien es un interno en el mencionado centro de rehabilitación, se negó a retirarse del agua y quedó solo en el arroyo.

Al cabo de aproximadamente 15 minutos, los familiares no lograron encontrarlo en el lugar. Ante la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades y se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Personal especializado de la Armada, compuesto por cinco tripulantes y un oficial a cargo, comenzó la búsqueda tanto por tierra como por agua en el sector donde fue visto por última vez. Pese a que hasta el momento no se habían obtenido resultados, las autoridades de la Prefectura local concurrieron al lugar sobre las 08:30 de este miércoles ya que "aparentemente habría aparecido el cuerpo", según dijeron fuentes de la Armada.

Los funcionarios coordinaron con la Seccional 5ta para realizar un rastrillaje en la costa bajo la órbita de la fiscal de 4° Turno, Cecilia Irigoyen.

Temas:

adolescente Paysandú Arroyo

