Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

FOTO: AFP FOTO: AFP

El Mundial 2026, el primero que se realizará en la nueva modalidad de 48 equipos, se transmitirá a través de Canal 5 y Antel.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según confirmó El Observador en base a fuentes de Canal 5, Antel y Presidencia, el anuncio se hará oficialmente este miércoles a las 12.30 en la Torre de Antel, y allí se especificará más detalles del paquete de compra directa. Por lo pronto, el arreglo incluye la transmisión de todos los partidos de Uruguay y de la fase definitoria, sean disputados por la celeste o no.

Los partidos se emitirán por Canal 5 a través del cable o la televisión abierta, y Antel hará lo propio a través de su plataforma en Antel.tv

En entrevista con El Observador en mayo de este año, la directora de Canal 5, Erika Hoffmann, había confirmado el interés de la señal en transmitir la competencia que el año que viene se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que este viernes sorteará su fixture.

Hoffmann había dicho que "no sería imposible" ir por el Mundial, al tiempo que la posibilidad "estaba sobre la mesa". La señal ya se ha encargado de la transmisión de otros partidos de la selección uruguaya, así como también de competencias como los últimos Juegos Olímpicos.