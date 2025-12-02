Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MUNDIAL 2026

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

La señal estatal emitirá los partidos de la selección uruguaya y los de la fase final de la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México

2 de diciembre 2025 - 16:27hs
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 4
FOTO: AFP
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 1
FOTO: AFP

El Mundial 2026, el primero que se realizará en la nueva modalidad de 48 equipos, se transmitirá a través de Canal 5 y Antel.

Según confirmó El Observador en base a fuentes de Canal 5, Antel y Presidencia, el anuncio se hará oficialmente este miércoles a las 12.30 en la Torre de Antel, y allí se especificará más detalles del paquete de compra directa. Por lo pronto, el arreglo incluye la transmisión de todos los partidos de Uruguay y de la fase definitoria, sean disputados por la celeste o no.

Los partidos se emitirán por Canal 5 a través del cable o la televisión abierta, y Antel hará lo propio a través de su plataforma en Antel.tv

Hoffmann había dicho que "no sería imposible" ir por el Mundial, al tiempo que la posibilidad "estaba sobre la mesa". La señal ya se ha encargado de la transmisión de otros partidos de la selección uruguaya, así como también de competencias como los últimos Juegos Olímpicos.

