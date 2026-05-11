"No me quiero morir trabajando": el anuncio de Rodrigo Romano con respecto a su futuro y por qué piensa en retirarse

En el año que cumplirá 50 años, Rodrigo Romano ya está pensando en el retiro del periodismo deportivo. El relator y conductor, actualmente en El Espectador Deportes y Canal 12 contó en una entrevista en el ciclo de charlas con relatores del fútbol uruguayo Un mundo de sensaciones, de la plataforma Topic, que tiene la idea de eventualmente alejarse del medio.
Consultado sobre las razones de esa decisión, Romano dijo que se debe "al desgaste y al estrés que se genera con las condiciones del momento".
"Entre una cosa y otra llevo 34 años en el medio, y no hay fin de semana, no hay feriados, no hay 1° de mayo, y eso es algo que me tiene desgastado e inquieto", confesó.
Sin embargo, el periodista comentó que tiene un objetivo personal que cumplir antes de concretar ese posible retiro. "Tengo la idea de comprar una casa para dejársela a mi hija el día que yo no esté. Entonces estoy en esa búsqueda. El día que concrete eso, capaz que me voy de todo", afirmó.
Consultado por el conductor, Sebastián Martínez, sobre si esa salida implicaba retirarse solo del ámbito deportivo o de los medios en general, Romano aseguró que "de lo deportivo seguro, porque el ambiente está feroz, como nunca. Hay cosas que siguen igual que antes, y condimentos que se han agregado que lo hacen muy difícil, muy desgastante. No quiero morirme trabajando", dijo.
Y concluyó: "Ese ambiente no va a cambiar, se va a poner peor".