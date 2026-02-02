Dólar
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

El relator y comentarista de DirecTV comentaron sobre una posible "censura" sobre lo que sucede en los partidos del fútbol uruguayo bajo el nuevo contrato

2 de febrero 2026 - 12:44hs
Rodrigo Romano y Federico Buysan

Rodrigo Romano y Federico Buysan

En este nuevo contexto se establecen ciertas reglas como el mandato de no mostrar incidentes o episodios violentos, algo que ya fue puesto a prueba en el partido de la Supercopa, cuando el partido se detuvo porque la hinchada de Peñarol mostró "trapos" robados a los de Nacional, entre otros eventos.

Rodrigo Romano y Federico Buysan, que ejercieron como la dupla de relator y comentarista para la transmisión de DirecTV, hablaron este lunes en El Espectador sobre esa situación, y cómo se enfrentaron a las nuevas reglas estipuladas por AUF.

"A mí nadie me dijo nada, ni me mandó ese documento, yo no podría trabajar si no podría decir lo que estoy viendo. Si hay un lío o bengalas, lo tengo que decir, sino es absurdo y me voy. Lo que no tendría que pasar es que las bengalas entren", agregó el comentarista.

"Si fuera director de cámaras o consumidor, me encantaría que me muestren lo que pasa, si hay líos", señaló en referencia a este nuevo mandato de AUF.

Embed

Romano, por su parte, comentó que más allá de la indicación de no mostrar incidentes en cámara, esos protocolos suelen ser flexibles en casos puntuales, y puso como ejemplo los incidentes que se produjeron en un partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en 2025, donde la transmisión terminó mostrando lo que pasaba en las tribunas con las hinchadas y la policía.

"En esta época un director de cámaras no te lo muestra, a los dos minutos el video igual es viral por lo que filman lo que están ahí, entonces ahí el parámetro es más flexible", indicó el relator.

"Ayer había cuatro equipos de transmisión trabajando, el que tiene que tener esos parámetros es el director de cámaras, que es de Tenfield, y ayer estaba ahí distribuyendo para todos. Y ese director es capaz el que está más limitado en lo que puede mostrar. Nosotros podemos decir cosas", confirmó.

Buysan negó que se produzca una censura, y señaló "es absurdo que crean que no se puede hablar de lo que pasa en la tribuna, si fuera así termina comentando los partidos Nacho Alonso (presidente de AUF), que es el que sabe lo que se puede decir y que no".

"Pero a nosotros nadie nos dijo desde la AUF o desde Directv lo que podíamos decir o lo que no. Y ayer lo dijimos, es una verguenza que entren bengalas o que la policía, o quien sea, no puedan pararlo", agregó.

Rodrigo Romano Federico Buysan AUF Televisión

