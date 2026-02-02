"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

El comienzo del Campeonato Uruguayo con la Supercopa de este domingo marcó el inicio de los nuevos contratos de transmisión del fútbol local, que se rige por un nuevo reglamento de emisión redactado y ejecutado por la AUF , que desde este campeonato es la dueña de la imagen del fútbol uruguayo.

En este nuevo contexto se establecen ciertas reglas como el mandato de no mostrar incidentes o episodios violentos, algo que ya fue puesto a prueba en el partido de la Supercopa, cuando el partido se detuvo porque la hinchada de Peñarol mostró "trapos" robados a los de Nacional, entre otros eventos.

Rodrigo Romano y Federico Buysan , que ejercieron como la dupla de relator y comentarista para la transmisión de DirecTV, hablaron este lunes en El Espectador sobre esa situación, y cómo se enfrentaron a las nuevas reglas estipuladas por AUF.

Luego de que Diego Muñoz disparara la charla con la pregunta de si los periodistas fueron "censurados" por el nuevo documento, Buysan dijo que ese planteo de no mostrar los incidentes no aplica para quienes trabajan en las transmisiones, que sí pueden hablar de lo que está pasando. "En ninguna parte del mundo se muestran líos o a un tipo que se mete en la cancha, porque lo potencia. Pero cuando el partido se paró, hablamos de lo que teníamos que hablar", comentó.

"A mí nadie me dijo nada, ni me mandó ese documento, yo no podría trabajar si no podría decir lo que estoy viendo. Si hay un lío o bengalas, lo tengo que decir, sino es absurdo y me voy. Lo que no tendría que pasar es que las bengalas entren", agregó el comentarista.

"Si fuera director de cámaras o consumidor, me encantaría que me muestren lo que pasa, si hay líos", señaló en referencia a este nuevo mandato de AUF.

Romano, por su parte, comentó que más allá de la indicación de no mostrar incidentes en cámara, esos protocolos suelen ser flexibles en casos puntuales, y puso como ejemplo los incidentes que se produjeron en un partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en 2025, donde la transmisión terminó mostrando lo que pasaba en las tribunas con las hinchadas y la policía.

"En esta época un director de cámaras no te lo muestra, a los dos minutos el video igual es viral por lo que filman lo que están ahí, entonces ahí el parámetro es más flexible", indicó el relator.

"Ayer había cuatro equipos de transmisión trabajando, el que tiene que tener esos parámetros es el director de cámaras, que es de Tenfield, y ayer estaba ahí distribuyendo para todos. Y ese director es capaz el que está más limitado en lo que puede mostrar. Nosotros podemos decir cosas", confirmó.

Buysan negó que se produzca una censura, y señaló "es absurdo que crean que no se puede hablar de lo que pasa en la tribuna, si fuera así termina comentando los partidos Nacho Alonso (presidente de AUF), que es el que sabe lo que se puede decir y que no".

"Pero a nosotros nadie nos dijo desde la AUF o desde Directv lo que podíamos decir o lo que no. Y ayer lo dijimos, es una verguenza que entren bengalas o que la policía, o quien sea, no puedan pararlo", agregó.