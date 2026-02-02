Dólar
/ Cultura y Espectáculos / JIIFF

Pasó Willem Dafoe, las películas bajo las estrellas y terminó el JIIFF: la lista de películas premiadas del festival de José Ignacio

La edición número 16 del José Ignacio International Film Festival (JIIFF) terminó este sábado con la exhibición de Sirat

2 de febrero 2026 - 15:54hs
jiiff_bajada-los-pescadores-01jpg

La última edición del José Ignacio International Film Festival (JIIFF) cerró el pasado fin de semana con la exhibición de la película española Sirat, nominada al Oscar, un brindis y la entrega de los premios, y fue el colofón de una semana que tuvo como principal destacado la presencia del actor estadounidense Willem Dafoe.

Embed - WILLEM DAFOE: Por qué odia el ego de los actores | Desde la butaca del JIIFF

El cierre, en tanto, tuvo como eje la entrega de premios, definidos tanto por el voto del público como por el jurado. La película ganadora fue Woman and Child, del director Saeed Roustayi, elegida por los espectadores a través del sistema de voto electrónico. El film, una coproducción entre Irán, Francia y Alemania, narra la historia de una enfermera viuda que atraviesa un momento de transición personal mientras intenta sostener la relación con su hijo adolescente.

En el marco de Working JIIFF, el espacio de industria del festival orientado a acompañar el posicionamiento del cine uruguayo en Latinoamérica y el mundo, se dieron a conocer los premios de incentivo económico. Un jurado especializado definió los proyectos ganadores: el Fondo Pfeffer del Sur, por US$ 50.000, fue otorgado a Daemon(Valeria Hofmann y Úrsula Budnik, Chile); el Premio Musitelli distinguió a Las Ilusiones(Ingrid Pokropek y Juan Segundo Álamos, Argentina); y el Premio Colour fue para El último rey (Víctor Checa y Jimena Hospina, Perú). Además, el Premio Mostra – Festival Internacional de Cine de San Pablo fue para Cómo se hace para volver (Carlos Morales y Érika Calviño, México), lo que permitirá al proyecto participar en el espacio de industria Encontro de Ideias Audiovisuais.

En la Competencia de Cortometrajes, que contó con siete proyectos uruguayos, el premio principal fue para Bajomar, de Ignacio Giannini. Organizada en alianza con Fundación Diciembre (impulsada por Sandra Sakai y Ricardo Torres, benefactors del festival), esta competencia tiene como objetivo descubrir y acompañar nuevos talentos locales del cine. El premio oficial consiste en un viaje al Festival de Cannes 2026 con participación en las actividades del Short Film Corner | Rendez-vous Industry. Bajomar recibirá además un premio de consultoría de distribución por parte de Radiator IP Sales, agente de ventas con experiencia en más de 200 proyectos seleccionados y premiados en festivales como Cannes, Clermont-Ferrand y Venecia.

Dado que el JIIFF integra el grupo de festivales internacionales que califican a los premios Oscar, el cortometraje ganador del Premio Diciembre en la Competencia de Cortometrajes 2026 podrá ser considerado de manera directa por la Academia en las categorías de Cortometraje de Animación, Documental y Ficción.

Temas:

Festival de Cine de José Ignacio cine Willem Dafoe

