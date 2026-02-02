La Mesa Ejecutiva fijó la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya: Nacional enfrenta a Racing y Central Español lleva a Peñarol al interior

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fijó este lunes a la tarde lo que será la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya . Dicho torneo comenzará el fin de semana que viene.

La Liga comienza este viernes con dos partidos: Albion ante Liverpool a la hora 19 y Wanderers contra Defensor Sporting a las 21.30.

El sábado, sobre las 17 jugarán Progreso contra Central Español y a las 20.30, Peñarol frente a Montevideo City Torque.

A su vez, el domingo lo harán Juventud de Las Piedras ante Cerro Largo, Racing-Deportivo Maldonado y Boston River jugará contra Nacional en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a las 20.30. La fecha se cerrará el lunes con Cerro-Danubio a las 20.

La segunda fecha

La misma se iniciará el viernes 13 con los partidos Cerro Largo-Wanderers y Liverpool vs Defensor Sporting.

El sábado 14 jugarán Deportivo Maldonado-Progreso y a la hora 20.30, Nacional recibirá a Racing en el Gran Parque Central.

Por su parte, el domingo 15 lo harán Danubio vs Boston River y sobre las 20.30, Central Español recibirá a Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, el mismo que hace 15 días recibió el partido entre los aurinegros y River Plate argentino con una cancha deplorable.

La segunda fecha se cerrará el lunes 16 con los encuentros entre Albion vs Cerro y Montevideo City Torque vs Juventud de Las Piedras.