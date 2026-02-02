Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

La Mesa Ejecutiva fijó la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya: Nacional enfrenta a Racing y Central Español lleva a Peñarol al interior

Está la lista de los encuentros que se disputarán luego del inicio del campeonato

2 de febrero 2026 - 19:46hs
La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fijó este lunes a la tarde lo que será la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya. Dicho torneo comenzará el fin de semana que viene.

La Liga comienza este viernes con dos partidos: Albion ante Liverpool a la hora 19 y Wanderers contra Defensor Sporting a las 21.30.

El sábado, sobre las 17 jugarán Progreso contra Central Español y a las 20.30, Peñarol frente a Montevideo City Torque.

A su vez, el domingo lo harán Juventud de Las Piedras ante Cerro Largo, Racing-Deportivo Maldonado y Boston River jugará contra Nacional en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a las 20.30. La fecha se cerrará el lunes con Cerro-Danubio a las 20.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre a Referí sobre las chicanas de Peñarol a Maximiliano Silvera: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época"

Walter Gargano y su pequeño hijo festejando el título de Peñarol ante Nacional de la Supercopa Uruguaya
PEÑAROL

El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video

La segunda fecha

La Mesa Ejecutiva de la AUF fijó este lunes ya la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya.

La misma se iniciará el viernes 13 con los partidos Cerro Largo-Wanderers y Liverpool vs Defensor Sporting.

El sábado 14 jugarán Deportivo Maldonado-Progreso y a la hora 20.30, Nacional recibirá a Racing en el Gran Parque Central.

Por su parte, el domingo 15 lo harán Danubio vs Boston River y sobre las 20.30, Central Español recibirá a Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, el mismo que hace 15 días recibió el partido entre los aurinegros y River Plate argentino con una cancha deplorable.

La segunda fecha se cerrará el lunes 16 con los encuentros entre Albion vs Cerro y Montevideo City Torque vs Juventud de Las Piedras.

