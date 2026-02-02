Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio volvió a WhatsApp tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa Uruguaya: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan"

El presidente de Peñarol también hizo alusión a la chicana contra Maximiliano Silvera que utilizó su club para festejar el título

2 de febrero 2026 - 7:31hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Poco antes de las 23:00 de este domingo, y apenas el carbonero se consagró campeón tras vencer al tricolor por penales, Ruglio publicó un nuevo mensaje.

"Te amo Peñarol. 201 veces más grande", comenzó diciendo el mandatario, en referencia a la publicación de Instagram que borró Maximiliano Silvera antes de irse de Peñarol a Nacional, y que fue utilizada como chicana por Peñarol en los festejos del título.

Tras ello, el presidente aurinegro se dirigió directamente a Nacional: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan".

Leonardo Fernández celebra el título de Peñarol en la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya: la capacidad de Aguirre para potenciar a su diezmado equipo y el pecado de Jadson Viera

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
EN VIVO

Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional: los aurinegros se quedaron con el título de la Supercopa Uruguaya y arrancaron el año con una enorme victoria ante el favorito

ruglio wpp
El mensaje de Ignacio Ruglio tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa

El mensaje de Ignacio Ruglio tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa

Después de la derrota en la final de la Liga AUF Uruguaya contra el tricolor, Ruglio estuvo más de un mes sin realizar declaraciones y estados de WhatsApp, hasta que volvió con una extensa conferencia de prensa el 8 de enero.

La obtención de la Supercopa representa un respiro para el carbonero y la gestión de Ruglio, que tras perder el campeonato también ha sido cuestionado por algunas demoras en la contratación en puestos claves para el plantel, como los extremos.

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol Nacional Supercopa Uruguaya WhatsApp Maximiliano Silvera

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
EN VIVO

Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional: los aurinegros se quedaron con el título de la Supercopa Uruguaya y arrancaron el año con una enorme victoria ante el favorito

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Micrófono de Tenfield
FÚTBOL URUGUAYO

Así comenzó la primera transmisión de Tenfield, del clásico de la Supercopa, en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos