Ignacio Ruglio volvió a WhatsApp tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa Uruguaya: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan"

Poco antes de las 23:00 de este domingo, y apenas el carbonero se consagró campeón tras vencer al tricolor por penales, Ruglio publicó un nuevo mensaje.

"Te amo Peñarol. 201 veces más grande", comenzó diciendo el mandatario, en referencia a la publicación de Instagram que borró Maximiliano Silvera antes de irse de Peñarol a Nacional, y que fue utilizada como chicana por Peñarol en los festejos del título.

Tras ello, el presidente aurinegro se dirigió directamente a Nacional: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan" .

Después de la derrota en la final de la Liga AUF Uruguaya contra el tricolor, Ruglio estuvo más de un mes sin realizar declaraciones y estados de WhatsApp, hasta que volvió con una extensa conferencia de prensa el 8 de enero.

La obtención de la Supercopa representa un respiro para el carbonero y la gestión de Ruglio, que tras perder el campeonato también ha sido cuestionado por algunas demoras en la contratación en puestos claves para el plantel, como los extremos.