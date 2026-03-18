La respuesta de Mario Lubetkin al gobernador de Entre Ríos: "Nadie quiere que se repita lo de los puentes"

El canciller Mario Lubetkin se refirió este miércoles a las críticas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , contra la eventual instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú , y aseguró que el proyecto se encuentra en “etapa de análisis ambiental” y no en negociación.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que Frigerio reiterara su postura contraria a la iniciativa con la frase: “No podemos permitir una nueva Botnia” , en alusión al conflicto entre Argentina y Uruguay por la planta de celulosa en Fray Bentos, que derivó en el corte del puente internacional por parte de vecinos de Gualeguaychú.

Consultado en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), Lubetkin explicó que el proceso actual se centra en la elaboración de un estudio de impacto ambiental , en el que se incorporaron inquietudes planteadas por autoridades argentinas .

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“Nosotros recibimos con enorme placer al ministro de Relaciones Exteriores, al gobernador de Entre Ríos y al intendente de Colón para explicarles cómo es el proceso que se está desarrollando en la planta en Paysandú. Ellos saben perfectamente cómo son las etapas. Ahora estamos en la etapa de análisis ambiental, estamos en medio de eso: no es que hay negociación, están nuestros equipos técnicos trabajando en el tema. Ellos no pidieron un elemento que nosotros lo cumplimos, que era si se podían incorporar otras preguntas, además de las nuestras, que eran preocupaciones de ellos, y las incorporamos dentro del estudio ambiental que se está haciendo ”, señaló.

El canciller sostuvo que la iniciativa “es un proyecto muy importante para Uruguay si efectivamente se lleva adelante”, y remarcó que el objetivo es concretarla “con todas las seguridades, sin afectar el escenario ambiental”, además de impulsar “un desarrollo notable” en la zona.

En relación a los dichos de Frigerio, Lubetkin afirmó: “Lo que dijo el gobernador de Entre Ríos es lo que ya habíamos hablado: él dice Botnia, yo digo que nadie quiere que pase que se repita lo de los puentes”.

Por último, el ministro aludió al contexto político del vecino país y a la coordinación bilateral: “No sé cuáles son las dinámicas políticas internas en Argentina, creo que este tipo de cosas se cruzan con dinámicas locales. Yo creo que fuimos claros, y que estamos en contacto con las autoridades argentinas. Esperemos que todo vaya en el mejor camino, cada uno cumplirá su parte en esta historia”.