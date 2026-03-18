Trabajadores de Tenfield están preocupados por las "condiciones de seguridad" de sus camarógrafos, y adelantaron que no trabajaran en partidos sin garantías

La Asociación de Trabajadores de Tenfield (Adetenf) expresó su preocupación por las "condiciones de seguridad" en las que trabajan los camarógrafos en distintos estadios del fútbol uruguayo, y adelantaron que no trabajarán en partidos en los que no estén garantizadas esas condiciones.

En un comunicado publicado este martes, los trabajadores de Tenfield indicaron que en varios recintos los camarógrafos trabajan arriba de "mangrullos", como se conoce también a las "torres de cámara" . "En algunas canchas estas estructuras no cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas , lo que nos pone en una situación delicada a la hora de hacer nuestro trabajo", detallaron.

Desde Adetenf recordaron que "por disposición vigente para las transmisiones" los mangrullos "son más altos que en años anteriores", con la finalidad de "permitir una mejor visión de las cámaras" en las transmisiones televisivas, lo que "hace aún más importante que las condiciones de seguridad estén plenamente garantizadas".

La asociación aclaró que también le preocupa que se los "involucre en discusiones o disputas políticas entre distintas partes", ya que entienden que eso desvía la atención de lo que entienden es el "punto central": "Si están dadas o no las condiciones mínimas de seguridad para trabajar".

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"Quienes realizamos estas tareas somos el último eslabón de la cadena y, sin embargo, entendemos que la seguridad de los trabajadores debería estar entre las prioridades", agregaron desde el gremio.

Adetenf remarcó su compromiso con que "cada partido pueda salir al aire y llegar a la gente de la mejor manera", pero aclaró que ven como "fundamental" poder trabajar con las "garantías mínimas de seguridad".

Por todo esto, adelantaron que: "Cuando no estén dadas las condiciones necesarias de seguridad, no podremos realizar la tarea hasta que las mismas estén garantizadas".