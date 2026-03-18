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"Ya no tiene voz, pero nosotros seremos su grito de justicia": familiares de joven que murió atropellado en Durazno reclaman por los responsables

"Pedimos a la Fiscalía y a la Policía de Durazno que no descansen hasta encontrarlos. Brandon ya no tiene voz, pero nosotros seremos su grito de justicia", expresó una familiar

18 de marzo 2026 - 10:17hs
El joven fallecido, Brandon

El joven fallecido, Brandon

Facebook: Claudia Martinez

El 14 de febrero tuvo lugar en el departamento de Durazno un accidente de tránsito fatal donde un joven de 19 años murió luego de ser atropellado por un auto. Tras varias semanas del hecho, familiares y amigos de la víctima se manifestaron en redes sociales pidiendo ayuda para dar con los responsables.

"Justicia es lo único que se pide. Brandon no se merecía eso y esas cuatro personas que están libres, como si nada hubieran hecho, deben pagar", escribió una allegada en Instagram.

Una familia del joven, por su parte, brindó detalles del accidente y afirmó que lo que pasó "no fue solo un choque", sino un "acto de cobardía absoluta".

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"Un auto con cuatro ocupantes lo atropelló y, en lugar de frenar, de ayudar, de tener un mínimo de humanidad, se dieron a la fuga. Lo dejaron tirado, abandonado a su suerte. Brandon luchó por su vida durante días, pero el 23 de febrero su cuerpo no pudo más", contó.

Tras esto, la mujer solicitó ayuda a "todo Durazno" para dar con el paradero de los responsables. "Cualquier dato, por pequeño que parezca, sirve", indicó.

"Pedimos a la Fiscalía y a la Policía de Durazno que no descansen hasta encontrarlos. Brandon ya no tiene voz, pero nosotros seremos su grito de justicia", añadió para cerrar.

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Otra familiar del fallecido se manifestó también en los últimos días y pidió por "justicia" para Brandon y que el hecho "no sea un número más en un archivo porque 'fue un accidente'".

"En el momento que decidieron dejarlo ahí, dejó de ser un accidente para ser una elección y ustedes y todos lo sabemos", manifestó.

"Brandon no se fue a ningún lado porque tiene una familia que va a pedir justicia hasta el último día", añadió la mujer.

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Temas:

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