"Vuela alto": la sentida despedida del intendente de Cerro Largo a municipal de 23 años que murió en un accidente

Un joven de 23 años murió este lunes en Cerro Largo tras ser chocado en su moto por un auto conducido por un hombre de 80 años. La víctima, quien era un trabajador municipal, fue despedida en redes sociales por el intendente local, Christian Morel .

El siniestro fatal tuvo lugar sobre las 17:40 horas , en el cruce de Carretera Lago Merín esquina Los Saladeros, según informó la periodista local Silvia Techera.

Personal policial concurrió al lugar y allí encontró al joven con abundante sangrado en la cabeza, solicitando la asistencia de personal de emergencias, quienes allí constataron su muerte .

En la escena de los hechos trabajó personal policial, de Fiscalía, Policía Científica y médico forense .

Tras el accidente fatal, trascendió que el fallecido era un empleado municipal de la localidad de Río Branco llamado Lucas Novas.

En sus redes sociales, el intendente de Cerro Largo y exalcalde de Río Branco, Christian Morel, lamentó el hecho y despidió al fallecido.

"Cabezón, como te dije hace 3 años cuando te invité a ser parte de la familia municipal, hoy quiero decirte que a 400 km de ahí recibir una llamada con esta noticia no fue fácil", comenzó escribiendo en Facebook.

"Me voy a quedar con todo lo bueno que supe conocer en estos 3 años. Voy a quedarme con la charla de ayer que me contestabas estando de paseo con la novia que tanto se cuidaban. Me voy a quedar con tu militancia gigante y de corazón para poner tu aporte para que hoy esté donde vos también querías verme. Me voy a quedar con la charla hace un mes en la fiesta de los municipales. Así que voy a recordarte con esa forma de siempre contestar con una broma todo. Vuela alto", agregó.