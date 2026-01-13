Accidente fatal en Maldonado: las razones del fiscal y de la jueza para negar la pericia al tercer auto

“De lo que surge de la carpeta de investigación, el vehículo Volkswagen Nivus no tuvo participación directa en el siniestro. Hubo dos autos que participaron en forma clara que quedaron destrozados y hubo incluso lamentablemente dos jóvenes fallecidos, una joven con graves lesiones e incluso el señor que también está lesionado . Pero este tercer vehículo fue impactado levemente, porque iba detrás del vehículo en el que iban los fallecidos”, afirmó el fiscal de Maldonado Jorge Vaz en la audiencia que se realizó el día previo a que se iniciara la feria judicial de enero para discutir la pericia solicitada por la defensa del indagado a un tercer auto que estuvo en la escena del accidente fatal ocurrido el 3 de noviembre en camino de los Arrayanes.

Según surge del audio al que accedió El Observador, Vaz remarcó que ese auto tiene una abolladura porque fue impactado pero no fue parte del siniestro. “Entonces nosotros lo que entendemos es que no hay relación de causalidad de ese tercer vehículo que venía detrás del vehículo impactado para atribuirle responsabilidad del siniestro, que es a lo que apunta esa pericia”, dijo.

El defensor del indagado en el accidente que es el abogado Ignacio Durán, pidió a la fiscalía, y ante su negativa, a la jueza de garantías del caso Sylvana García Noroya, que se realizara una pericia a ese otro vehículo para conocer el grado de participación que pudo haber tenido en el choque.

Como consecuencia del accidente murieron Lola Ferreres y Agustín Cajtak, ambos de 18 años que eran novios. La pareja viajaba en un Volkswagen Gol que quedó debajo del Volkswagen Golf, a cuyo conductor apuntan los defensores de las familias Alejandro Balbi y Rafael Silva que entienden se excedió en la velocidad y probablemente invadió la senda contraria. Según supo El Observador la espirometría le dio positiva.

El conductor de Golf estuvo en la audiencia acompañado por el abogado Andrés Arocena, del estudio de Durán, quien sostuvo que se debería investigar el involucramiento de un tercer vehículo en el hecho Nivus que recibió un “fuerte impacto en su frente delantero y el conductor dio positivo en espirometría”. Arocena señaló que “mal puede decir” el fiscal que la Nivus no tuvo incidencia ninguna en el accidente, “cuando la foto muestra que ya sea por alcance incidencia tuvo”.

Hasta el momento el caso no tiene imputados aunque el fiscal también mantiene como único indagado al conductor del Golf pero por la llegada de la feria no terminó de recabar las pericias necesarias.

Fiscalía: "Se estarían violando garantías"

En la audiencia el fiscal Vaz argumentó que si hiciera lugar a lo solicitado por la defensa del indagado se violentarían las garantías del proceso penal y del debido proceso. Para realizar la pericia se debería incautar el Nivus y ello implicaría “poner en posición de imputado al conductor, con lo cual se estarían violando sus garantías al disponerse sin ser oída su defensa”. Asimismo sólo la fiscalía tiene potestad de pedir la incautación de bienes judicialmente.

Además, “se estaría estableciendo el carácter de imputado por disposición judicial y contra la voluntad de la Fiscalía, lo cual violentaría el principio acusatorio”. También señaló que según el proceso penal “sólo la Fiscalía, en forma privativa, es la que puede disponer quién es imputado en una causa”.

“Y entendemos, por último, que además se violentaría la imparcialidad del juez, que es uno de los principios rectores de todo el proceso penal, porque si el juez dispone de esta solicitud, también está gestionando el interés de una parte”, afirmó Vaz.

Por otra parte, Vaz se quejó de que siendo el titular de la acción penal el juzgado lo haya citado a la audiencia de un día para el otro, “no se relevó previamente si la víctima tenía intenciones de participar en el proceso o si las había manifestado”, por lo que él le avisó, se van a discutir medidas respecto de una tercera persona que no fue notificada, no se les permitió acceder al escrito de solicitud para preparar esta audiencia en debida forma, y tampoco el solicitante presentó copia, no obstante lo cual, esta solicitud igual fue admitida y diligenciada en forma urgente. El expediente también estaba reservado por ventanilla única, y entendemos que todo está cuestiones siendo esta parte, la parte acusada ahora “es inadmisible”.

La jueza le dio la palabra a Silva como defensor d ela familia de Cajtak (Balbi no estuvo porque aun no había sido designado defensor por la familia Ferreres) y el abogado señaló que debido a lo que se debatía se debería haber citado a la audiencia al titular del otro vehículo con su defensor de particular confianza. De todos modos, señaló que la participación de ese otro vehículo es fue “accidental”, “de rebote” con lo cual compartió los argumentos de la fiscalía.

Luego de escuchar a la fiscalía y a Silva, Arocena insistió en que la negativa de la fiscalía es “infundada” y que lo que busca es “esclarecer cómo sucedieron los hechos”. “Decir ahora, de manera primaria, anticipada y prematura, que la camioneta Nivus no tuvo participación, no tiene sustento científico. Eso lo puede decir cualquier hijo de vecino, cualquiera que ve la foto de la investigación o alguien que prende el informativo y ve cómo sucedió este accidente”, afirmó.

El abogado justificó la urgencia de la audiencia en que si esta pericia se realiza en febrero, luego de la feria ya no tendría sentido.

Jueza: "El proceso que tenemos es acusatorio y no inquisitivo"

Luego de escuchar a las partes, la jueza le dio la razón al fiscal en cuanto a que si decretara esa pericia le estaría dando una calidad de imputado al conductor de la Nivus. Explicó que el articulo 260 del CPP determina que la justicia podrá analizar medidas solicitadas por la defensa cuando fiscalía lo niega al imputado, pero en el caso la persona no es imputada ni fue citada.

“Todos los que ustedes hablaron aquí yo no lo sé, no tengo imputados en el proceso. Yo no sabía que había otra persona”, dijo la jueza para explicar que los magistrados no conocen la carpeta de investigación de la fiscalía.

La jueza García Noroya agregó que no tiene competencia para solicitar la incautación porque le estaría dando una calidad que no esta solicitada por fiscalía al no ser imputado. "El proceso que tenemos es acusatorio y no inquisitivo", concluyó.