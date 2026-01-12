Polémica por accidente fatal en Maldonado: piden investigar a un tercer auto y del otro lado responden que "se intenta ensuciar el partido indebidamente"

El accidente en el que murieron dos jóvenes de 18 años de Maldonado que eran novios, que ocurrió en camino los Arrayanes hace dos meses, desencadenó en una polémica entre los abogados que representan a la familia de las víctimas mortales y del conductor del otro vehículo que protagonizó el choque y sobrevivió, luego de haber estado en el CTI.

A dos meses del accidente no hay imputados porque faltan algunas pericias y con la llegada de la feria judicial de enero se interrumpieron los procesos. Sin embargo, los abogados de las familias de Lola Ferreres y Agustín Cajtak apuntan a que el conductor que sobrevivió y conducía el Volkswagen Golf, iba a elevada velocidad. Los abogados Alejandro Balbi y Rafael Silva consideran que hay pruebas de que Cajtak, que conducía el Volkswagen Gol iba a 61 kilómetros por hora al momento del accidente porque le habían puesto un GPS, dijo Balbi a El Observador.

La polémica se generó debido a que el abogado Ignacio Durán, defensor del indagado, pidió que se investigara a un tercer vehículo a que era conducido por un policía y fue retirado de la escena del siniestro. Según informó Montevideo Portal, el policía que conducía una Volkswagen Nivus tenia 0,13 gramos de alcohol por litro de sangre, no sufrió lesiones y fue trasladado a su domicilio luego de que el personal médico lo examinara.

Durán le dijo a ese medio que pidió la pericia sobre la Nivus para esclarecer los hechos y descartar de manera definitiva la no participación del vehículo en el hecho.

En respuesta, Balbi dijo a El Observador que coincide con el fiscal del caso Jorge Vaz, quién se opuso a esa pericia por considerar que no es procedente ya que nada indica que ese auto haya sido causante del accidente. “Se está ensuciando el partido indebidamente”, afirmó.

Además cuestionó la “poca empatía” del conductor del Golf que ha sido visto en boliches con amigos con las muletas a un mes del accidente. Según Balbi esa imagen ha generado mucho malestar entre los allegados a la familia de Lola que representa y también de la otra familia afectada.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 5.45.32 PM

El planteo de la pericia de la defensa del indagado se discutió en una audiencia judicial que se realizó el 19 de diciembre, a cinco días de que se iniciara la feria judicial que interrumpe los casos hasta febrero. En esa audiencia, la jueza Sylvana García Noroya desestimó la prueba pedida por la defensa en el entendido de que la investigación penal no ha sido formalizada y el conductor no está imputado. De momento tampoco se han tomado medidas limitativas de la libertad del indagado.

La cuarta protagonista declaró que conductor del Golf dio "unos volantazos"

Una joven de 24 años que viajaba en el Volkswagen Golf relató ante la policía que cuando ocurrió el choque ella hablaba por teléfono con una amiga y lo único que recordó del momento fue que el conductor “dio unos volantazos”. Agregó que se despertó el martes siguiente –el choque ocurrió en la madrugada del domingo-.

La testigo, que no quiso presentar denuncia penal, dijo que estaban en una fiesta en Punta del Este donde había tomado vino e iban, con el conductor y otro joven, hacia otra fiesta en Piriápolis. Como el otro acompañante se sintió mal dieron la vuelta hacia Punta del Esta para dejarlo en su casa. Luego de dejarlo, retomaron el viaje hacia Piriápolis y en ese tramo fue que ocurrió el siniestro.

Relató que en su caso sufrió fracturas de tobillo derecho, dos vertebras, costillas y clavículas, figura de tobillo izquierdo, desplazamiento de vértebras con rotura de ligamentos, hematoma en el hígado, trombosis en la pierna derecha… “Me operaron de la espalda, uniéndome las vertebras con tornillos y varilla. Estuve diez días en el CTI, en intermedio cinco días y sala general 12 días, en CTI cuatro días más luego de que me operaron y ahora como seis días en sala general”, relató.