/ Café y Negocios / DECISIÓN

La Comisión de Defensa de la Competencia aprobó la compra de Ta-Ta, San Roque y BAS por parte de Grupo Vierci

El grupo paraguayo completó el proceso regulatorio y adquirió el total de las acciones de las empresas del Grupo De Narváez en Uruguay

27 de febrero 2026 - 17:03hs
tata

Esta autorización es el punto final del proceso regulatorio iniciado tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes.

En un comunicado emitido por Grupo Vierci al que accedió El Observador Juan Vierci, Director de Grupo Vierci, expresó: “Esta adquisición reafirma nuestra confianza en el Uruguay, su sólida economía, sus garantías para la inversión extranjera y en la solidez de un proyecto empresarial construido durante décadas por GDN".

sartori abrio el mercado en nasdaq con su empresa de oro dias despues de presentar la quiebra de un unicornio argentino

Sartori abrió el mercado en Nasdaq con su empresa de oro días después de presentar la quiebra de un unicornio argentino

los cuellos de botella que estancan el crecimiento de la economia y como trabajan el gobierno y el sector privado para destrabarlos

Los cuellos de botella que estancan el crecimiento de la economía y cómo trabajan el gobierno y el sector privado para destrabarlos

El grupo empresarial paraguayo de origen familiar tiene casi 60 años de trayectoria y presencia en 10 países. Está inserto en rubros como el retail, el sector inmobiliario, la gastronomía de comida rápida, perfumes y distribución de productos de consumo masivo, medios de comunicación, banca y actividades agrícolas.

Su director apuntó también: "Valoramos profundamente al equipo humano que sostiene día a día estas marcas, su vocación de servicio y su compromiso con millones de clientes en todo el país. Asumimos esta nueva etapa con entusiasmo, responsabilidad y comprometidos con el crecimiento y la calidad de los servicios, para seguir honrando la preferencia de los clientes y la confianza de nuestros proveedores”.

Por su parte, Francisco de Narváez, Chairman de GDN, señaló: “Tenemos una relación de muchos años con Grupo Vierci y es un honor que sean ellos quienes, a partir de hoy, conduzcan el futuro de Ta-Ta S.A. y todas sus marcas en el Uruguay. Estamos orgullosos de todo lo hecho en el Uruguay a lo largo de 70 años y queremos agradecer a todos los que formaron parte de la compañía e hicieron posible su desarrollo”.

Supermercados Ta-Ta , Farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de ecommerce para todas sus marcas, un centro de distribución modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a 150.000 clientes por día.

El comunicado resalta además que "las compañías continuarán operando con normalidad, manteniendo la identidad de sus marcas, la estructura de sus equipos y su propuesta de valor" y reafirma que la operación se orienta "a fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional".

Temas:

Ta-Ta Uruguay San Roque BAS Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia Grupo Vierci

