La Comisión de Defensa de la Competencia aprobó la compra de Ta-Ta, San Roque y BAS por parte de Grupo Vierci

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia aprobó la adquisición de Grupo Vierci del paquete accionario de todas las empresas que integran GDN Uruguay . El grupo contempla las marcas conocidas como Ta-Ta, San Roque, BAS, Multi Ahorro Hogar y el formato mayorista Frontoy.

En un comunicado emitido por Grupo Vierci al que accedió El Observador Juan Vierci , Director de Grupo Vierci, expresó: “Esta adquisición reafirma nuestra confianza en el Uruguay, su sólida economía, sus garantías para la inversión extranjera y en la solidez de un proyecto empresarial construido durante décadas por GDN" .

El grupo empresarial paraguayo de origen familiar tiene casi 60 años de trayectoria y presencia en 10 países . Está inserto en rubros como el retail, el sector inmobiliario, la gastronomía de comida rápida, perfumes y distribución de productos de consumo masivo, medios de comunicación, banca y actividades agrícolas.

Su director apuntó también: "Valoramos profundamente al equipo humano que sostiene día a día estas marcas, su vocación de servicio y su compromiso con millones de clientes en todo el país. Asumimos esta nueva etapa con entusiasmo, responsabilidad y comprometidos con el crecimiento y la calidad de los servicios, para seguir honrando la preferencia de los clientes y la confianza de nuestros proveedores”.

Por su parte, Francisco de Narváez, Chairman de GDN, señaló: “Tenemos una relación de muchos años con Grupo Vierci y es un honor que sean ellos quienes, a partir de hoy, conduzcan el futuro de Ta-Ta S.A. y todas sus marcas en el Uruguay. Estamos orgullosos de todo lo hecho en el Uruguay a lo largo de 70 años y queremos agradecer a todos los que formaron parte de la compañía e hicieron posible su desarrollo”.

Supermercados Ta-Ta , Farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de ecommerce para todas sus marcas, un centro de distribución modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a 150.000 clientes por día.

El comunicado resalta además que "las compañías continuarán operando con normalidad, manteniendo la identidad de sus marcas, la estructura de sus equipos y su propuesta de valor" y reafirma que la operación se orienta "a fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional".