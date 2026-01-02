Vierci firma con Grupo de Narváez la compra de los supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque y otras marcas

Fachada de un local de Tata. Archivo

El Grupo de Narváez (GDN), propiedad del empresario argentino Francisco de Narváez, y la firma paraguaya Grupo Vierci firmaron un acuerdo vinculante para concretar la venta de las marcas Tata, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y Frontoy.

Se trata de marcas que integran GDN y cuya venta venía siendo negociada en los últimos meses. Los dos grupos emitieron un comunicado para dar a conocer la operación, cuya concreción quedará "sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes" de Uruguay. Esto quiere decir que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, entre otros organismos, deberán expedirse sobre la transacción que supone el traspaso de la totalidad de las acciones de GDN hacia Grupo Vierci.

"Mediante este acuerdo, el Grupo Vierci manifiesta su interés en fortalecer su presencia en Uruguay, apostando al crecimiento y a la aceleración de sus inversiones en el país. La operación busca dar continuidad y potenciar los planes estratégicos de marcas líderes como TaTa, BAS y San Roque, así como valorar y potenciar el talento nacional y la experiencia en la gestión de la importante red de retail que tiene en Uruguay", afirma el comunicado divulgado.

Además, describe a la firma compradora como un "grupo empresarial paraguayo de origen familiar" con casi 60 años de trayectoria y presencia en 10 países. Está inserto en rubros como el retail, el sector inmobiliario, la gastronomía de comida rápida, perfumes y distribución de productos de consumo masivo, medios de comunicación, banca y actividades agrícolas, señala el comunicado.

Está presente en España, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Panamá y Uruguay. En este último país opera las franquicias de Burger King y Subway, mientras que otras empresas del grupo también operan con la distribución de marcas de perfumes, cosmética, bebidas y comestibles. Semanas atrás el medio argentino La Nación dio cuenta del interés del grupo empresarial de De Narváez por desprenderse de la operativa en Uruguay para poder avanzar en la adquisición de la cadena Carrefour en Argentina.