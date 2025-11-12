Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

El empresario argentino Francisco de Narváez está próximo a cerrar la venta de la cadena de supermercados TaTa, de la que es propietario en Uruguay, según informó este miércoles La Nación de Argentina.

La operación se concretaría con el grupo paraguayo Vierci, que según agrega el citado medio es un conglomerado de medios de comunicación, supermercados y empresas de telecomunicaciones en su país.

De concretarse la venta, De Narváez obtendría entre US$ 150 y US$ 200 millones para adquirir Carrefour Argentina.

Una fuente citada por La Nación aseguró que las conversaciones con el grupo Vierci llevan más de un año.

Según consta en la página web del Grupo Vierci, el conglomerado tiene presencia en varios países, tanto de la región como de otras zonas del mundo, como Estados Unidos y España.

En Uruguay, por ejemplo, tiene la representación de Burger King, Subway y AJ Boston Uruguay.

El Grupo de Narváez (GDN) en Uruguay tiene la propiedad, además de TaTa, de la cadena de farmacias San Roque, la marca de indumentaria BAS, la tienda de electrodomésticos MultiAhorro Hogar y también Frontoy, un mayorista de alimentos.