SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Como se trata de un feriado no laborable pago, los trabajadores que no laboren durante la jornada de este miércoles recibirán su salario habitual

11 de noviembre 2025 - 10:27hs
20250724 Bandera uruguaya, bandera de Uruguay, Pabellón Nacional, fechas patrias
Foto: Inés Guimaraens

Este miércoles 12 de noviembre, los trabajadores del sector del supergás celebrarán su jornada de descanso en conmemoración del Día del Trabajador del Supergás. En este feriado no laborable, los empleados de este rubro podrán disfrutar de su día sin tener actividad, mientras que aquellos que trabajen durante el asueto recibirán una remuneración especial.

¿A quiénes afecta?

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recordó que el 12 de noviembre se celebra el Día del Trabajador del Supergás, establecido en la Quinta Ronda de Consejos de Salarios de 2013. Este día corresponde al grupo 10, en los subgrupos 21 (envasado de supergás), 22 (distribución de supergás) y 23 (fleteros del supergás), quienes no deberán trabajar ese día.

¿Cómo se remunera a quienes trabajen?

Como se trata de un feriado no laborable pago, los trabajadores que no laboren durante la jornada de este miércoles recibirán su salario habitual. Sin embargo, aquellos que trabajen ese día deberán percibir el doble de la remuneración, tal como lo establece el artículo 18 de la ley N° 12.590. Esto significa que, si un trabajador mensual labora en un feriado pago, su salario se incrementa en un día adicional, calculado dividiendo el sueldo entre 30.

En cuanto a las horas extras trabajadas en este feriado, se aplicará un recargo del 150% sobre el valor correspondiente a los días laborales, tal como indica el decreto N° 550/989.

Otros feriados de noviembre en Uruguay

Además del 12 de noviembre, el mes contará con otros feriados destacados. El domingo 16 de noviembre se celebrará el Día del Trabajador de la Psicultura, también considerado un feriado no laborable y con régimen de pago doble. Posteriormente, el martes 25 de noviembre será el Día del Taximetrista, otro feriado no laborable pago, establecido para los choferes de taxis en Montevideo.

Finalmente, el 28 de noviembre será el Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias, otro asueto especial para los trabajadores de este sector, con carácter de feriado laborable pago.

