¿Cuándo es el próximo feriado en Uruguay 2026?

Luego de los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, Uruguay anotará en marzo 2026 nuevos días de descanso.

Devenidos de la Semana de Turismo , adquirirán el carácter de laborables, conforme las leyes n° 12.590 y n° 16.805.

El receso de Semana de Turismo comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril. Se trata de uno de los períodos más relevantes del año en materia de movilidad interna y turismo.

Al ser un feriado inamovible, no se traslada ni se ajusta al calendario laboral: se celebra exactamente en esas fechas.

¿Cómo se pagan los feriados trabajados en la Semana del Turismo 2026?

Durante la Semana de Turismo, los feriados son laborables, pero el impacto en la remuneración depende del tipo de vínculo laboral, según informó el PIT-CNT.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que “el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre”, detalló la Central.

En caso de que la persona efectivamente trabaje en esos días, el criterio también varía. “Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija”, agregó el PIT-CNT.

Calendario de feriados de Uruguay 2026

