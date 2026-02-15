Semana de Turismo ya tiene fecha en Uruguay: cómo se cobra en caso de trabajar los feriados

Al igual que todos los años, la Semana de Turismo (o Semana Santa) no puede trasladarse de fecha en este 2026 y se conmemora en los días exactos en que cae , de acuerdo con la normativa vigente.

En Uruguay, la ley 16.805 —con la redacción dada por la ley 17.414— establece qué feriados son inamovibles y cuáles pueden correrse. Entre los que no admiten cambios figuran Carnaval, Semana Santa o Semana de Turismo, 1° y 6 de enero, 1° de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre.

El receso de Semana de Turismo comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril . Se trata de uno de los períodos más relevantes del año en materia de movilidad interna y turismo, ya que concentra viajes y actividades en todo el país.

Al ser un feriado inamovible, no se traslada ni se ajusta al calendario laboral: se celebra exactamente en esas fechas.

Cómo funcionan los feriados trasladables

El resto de los feriados uruguayos pueden cambiar de día según reglas específicas. Si caen sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esa misma jornada. Si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior; y si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.

Calendario de feriados 2026

Entre los principales feriados del año se destacan:

1° de enero (jueves) – Año Nuevo (no laborable, inamovible).

6 de enero (martes) – Día de Reyes (laborable, inamovible).

16 y 17 de febrero (lunes y martes) – Carnaval (laborables, inamovibles).

30 de marzo al 5 de abril – Semana de Turismo (inamovible).

1° de mayo (viernes) – Día de los Trabajadores (no laborable, inamovible).

18 de julio (sábado) – Jura de la Constitución (no laborable, inamovible).

25 de agosto (martes) – Declaratoria de la Independencia (no laborable, inamovible).

25 de diciembre (viernes) – Navidad (no laborable, inamovible).

El resto de las fechas se ajustará conforme a las reglas previstas por la ley, lo que permitirá anticipar fines de semana largos en algunos casos y organizar con mayor previsión el calendario laboral y turístico de 2026.

Cómo se paga en caso de trabajar

Durante la Semana de Turismo, los feriados son laborables, pero el impacto en la remuneración depende del tipo de vínculo laboral, según informó el PIT-CNT.

La central sindical explicó que “cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que “el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre”.

En caso de que la persona efectivamente trabaje en esos días, el criterio también varía. “Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija”, agregó el PIT-CNT.

De esta forma, en los feriados laborables de Semana de Turismo no corresponde pago doble ni compensaciones adicionales para quienes perciben salario mensual, mientras que los trabajadores jornaleros solo cobran si cumplen efectivamente la jornada.