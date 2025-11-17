Dólar
/ Nacional / CALENDARIO

Estos son todos los feriados de 2026 en Uruguay: qué días se corren y cuáles se mantienen en su fecha original

En Uruguay, la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, define qué feriados son inamovibles y cuáles pueden trasladarse

17 de noviembre 2025 - 7:52hs
Estos son, uno a uno, los feriados del 2026

Estos son, uno a uno, los feriados del 2026

A medida que avanza el cierre del año, muchas familias comienzan a organizar calendarios, vacaciones y actividades para 2026. Para facilitar esa planificación, aquí se detalla cuáles serán los feriados laborables y no laborables del próximo año, qué días podrán cambiarse de fecha y cuáles deberán celebrarse exactamente cuando caen, según lo establece la normativa vigente.

En Uruguay, la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, define qué feriados son inamovibles y cuáles pueden trasladarse.

Qué feriados no pueden correrse de fecha

La legislación establece que no se pueden cambiar de día los siguientes feriados:

  • Carnaval

  • Semana Santa o Semana de Turismo

  • 1º de enero

  • 6 de enero

  • 1º de mayo

  • 19 de junio

  • 18 de julio

  • 25 de agosto

  • 2 de noviembre

  • 25 de diciembre

Todos ellos se conmemoran en la fecha exacta en que caen, independientemente del día de la semana.

Qué feriados sí pueden cambiarse

El resto de los feriados uruguayos son trasladables y se ajustan según estas reglas:

  • Si caen sábado, domingo o lunes, se celebran ese mismo día.

  • Si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior.

  • Si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.

Además, existen feriados especiales para algunos sectores laborales o para localidades que festejan su aniversario de fundación.

Calendario de feriados 2026 en Uruguay

Enero

  • Jueves 1° de enero – Año Nuevo

    No laborable. No se corre de fecha.

  • Martes 6 de enero – Día de Reyes

    Laborable. No se corre de fecha.

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17 – Carnaval

    Laborables. No se corren.

Marzo

  • Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril – Semana de Turismo (Semana Santa)

    No se corre de fecha.

Abril

  • Domingo 19 de abril – Desembarco de los Treinta y Tres Orientales

    Laborable. Al caer domingo, la ley establece que no se mueve.

Mayo

  • Viernes 1º de mayo – Día de los Trabajadores

    No laborable. No se corre de fecha.

  • Lunes 18 de mayo – Batalla de las Piedras

    Laborable. Al caer lunes, se mantiene ese día.

Junio

  • Viernes 19 de junio – Natalicio de Artigas

    Laborable. Inamovible según la normativa.

Julio

  • Sábado 18 de julio – Jura de la Constitución

    No laborable. No puede correrse.

Agosto

  • Martes 25 de agosto – Declaratoria de la Independencia

    No laborable. No se corre.

Octubre

  • Lunes 12 de octubre – Día de la Raza

    Laborable. Si bien es trasladable, al caer lunes se conmemora ese día.

Noviembre

  • Lunes 2 de noviembre – Día de los Difuntos

    Laborable. No se corre de fecha.

Diciembre

  • Viernes 25 de diciembre – Navidad (“Fiesta de la Familia”)

    No laborable. No se mueve de día.

