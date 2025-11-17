Estos son todos los feriados de 2026 en Uruguay: qué días se corren y cuáles se mantienen en su fecha original

Estos son, uno a uno, los feriados del 2026

A medida que avanza el cierre del año, muchas familias comienzan a organizar calendarios, vacaciones y actividades para 2026. Para facilitar esa planificación, aquí se detalla cuáles serán los feriados laborables y no laborables del próximo año, qué días podrán cambiarse de fecha y cuáles deberán celebrarse exactamente cuando caen, según lo establece la normativa vigente.

En Uruguay, la ley 16.805 , en su redacción dada por la ley 17.414 , define qué feriados son inamovibles y cuáles pueden trasladarse.

La legislación establece que no se pueden cambiar de día los siguientes feriados:

Todos ellos se conmemoran en la fecha exacta en que caen, independientemente del día de la semana.

Semana Santa o Semana de Turismo

Qué feriados sí pueden cambiarse

El resto de los feriados uruguayos son trasladables y se ajustan según estas reglas:

Si caen sábado, domingo o lunes , se celebran ese mismo día.

Si caen martes o miércoles , se trasladan al lunes anterior .

Si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.

Además, existen feriados especiales para algunos sectores laborales o para localidades que festejan su aniversario de fundación.

Calendario de feriados 2026 en Uruguay

Enero

Jueves 1° de enero – Año Nuevo No laborable. No se corre de fecha.

Martes 6 de enero – Día de Reyes Laborable. No se corre de fecha.

Febrero

Lunes 16 y martes 17 – Carnaval Laborables. No se corren.

Marzo

Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril – Semana de Turismo (Semana Santa) No se corre de fecha.

Abril

Domingo 19 de abril – Desembarco de los Treinta y Tres Orientales Laborable. Al caer domingo, la ley establece que no se mueve.

Mayo

Viernes 1º de mayo – Día de los Trabajadores No laborable. No se corre de fecha.

Lunes 18 de mayo – Batalla de las Piedras Laborable. Al caer lunes, se mantiene ese día.

Junio

Viernes 19 de junio – Natalicio de Artigas Laborable. Inamovible según la normativa.

Julio

Sábado 18 de julio – Jura de la Constitución No laborable. No puede correrse.

Agosto

Martes 25 de agosto – Declaratoria de la Independencia No laborable. No se corre.

Octubre

Lunes 12 de octubre – Día de la Raza Laborable. Si bien es trasladable, al caer lunes se conmemora ese día.

Noviembre

Lunes 2 de noviembre – Día de los Difuntos Laborable. No se corre de fecha.

Diciembre