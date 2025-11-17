Estos son todos los feriados de 2026 en Uruguay: qué días se corren y cuáles se mantienen en su fecha original

A medida que avanza el cierre del año, muchas familias comienzan a organizar calendarios, vacaciones y actividades para 2026. Para facilitar esa planificación, aquí se detalla cuáles serán los feriados laborables y no laborables del próximo año, qué días podrán cambiarse de fecha y cuáles deberán celebrarse exactamente cuando caen, según lo establece la normativa vigente.
En Uruguay, la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, define qué feriados son inamovibles y cuáles pueden trasladarse.
Qué feriados no pueden correrse de fecha
La legislación establece que no se pueden cambiar de día los siguientes feriados:
Todos ellos se conmemoran en la fecha exacta en que caen, independientemente del día de la semana.
Qué feriados sí pueden cambiarse
El resto de los feriados uruguayos son trasladables y se ajustan según estas reglas:
-
Si caen sábado, domingo o lunes, se celebran ese mismo día.
-
Si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior.
-
Si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.
Además, existen feriados especiales para algunos sectores laborales o para localidades que festejan su aniversario de fundación.
Calendario de feriados 2026 en Uruguay
Enero
-
Jueves 1° de enero – Año Nuevo
No laborable. No se corre de fecha.
-
Martes 6 de enero – Día de Reyes
Laborable. No se corre de fecha.
Febrero
Marzo
Abril
-
Domingo 19 de abril – Desembarco de los Treinta y Tres Orientales
Laborable. Al caer domingo, la ley establece que no se mueve.
Mayo
-
Viernes 1º de mayo – Día de los Trabajadores
No laborable. No se corre de fecha.
-
Lunes 18 de mayo – Batalla de las Piedras
Laborable. Al caer lunes, se mantiene ese día.
Junio
Julio
Agosto
Octubre
-
Lunes 12 de octubre – Día de la Raza
Laborable. Si bien es trasladable, al caer lunes se conmemora ese día.
Noviembre
Diciembre