"Hasta las últimas consecuencias": Carlos Negro tras el atentado contra la sede del INR

El ministro del Interior, Carlos Negro , se refirió al ataque perpetrado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ) y aseguró que dio la orden de disponer "todos los recursos necesarios" para encontrar a los responsables.

El domingo en la madrugada, dos delincuentes llegaron a calle Cerro Largo entre Andes y Florida, donde está ubicada la sede del INR, y uno de ellos disparó contra la entrada del lugar .

Dos balas impactaron en un vidrio de la fachada. Además, lanzaron una piedra con una nota que rompió otro vidrio e ingresó al lugar .

"Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro", decía el texto, indicaron desde la jefatura . El INR es presidido desde marzo por Ana Juanche.

Tras la ocurrencia de este atentado, el ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó en redes sociales, manifestó su respaldo a la directora del instituto, Ana Juanche, y aseguró que se destinarán "todos los recursos" para dar con los responsables.

"Desde la pasada madrugada, dispuse a la Dirección de la Policía Nacional que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables del ataque a la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Montevideo, así como las medidas de seguridad correspondientes", escribió.

"Manifesté, además, mi total respaldo y acompañamiento a la Directora del INR, Dra. Ana Juanche, quien desempeña una destacada gestión, distinguida por su compromiso y profesionalismo", agregó.

Según Negro, desde la cartera seguirán trabajando de manera "incansable" contra "cualquier" manifestación del crimen organizado en Uruguay, sea fuera o dentro de las cárceles, e irán "hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho".

Tras la publicación del jerarca ministerial, y según informó periodista Gabriel Pereyra esta mañana en Informativo Sarandí, la Policía dio con la identidad de uno de los autores intelectuales del atentado.

De acuerdo con el comunicador se trataría de Rodrigo Cabrera Hernández, un recluso del Módulo 5 del exComcar que forma parte de Los Albín y que había sido detenido en un operativo donde se incautaron 240 kilos de pasta base.

De acuerdo con Pereyra, la Policía tendría identificada también a otro hombre como autor intelectual del caso, un preso del penal de Libertad.