Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  14°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / MINISTRO DEL INTERIOR

¿Narcotráfico o mercado de drogas?: Carlos Negro quiere salir del cliché y Da Silva lo trató de esnob

El ministro del Interior consideró que "mercado de drogas define mejor el concepto" que narcotráfico, que es "una palabra bastante bastardeada"; Da Silva le dijo que era una "falta de respeto"

31 de octubre 2025 - 14:54hs
Carlos Negro y Sebastián Da Silva
Foto: FocoUy/Leonardo Carreño
Carlos Negro
Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que se debe terminar con el "cliché" de llamar "narcotráfico" a lo que él llamó "mercado de drogas", un término que "define mejor el concepto".

"Hay una expansión del mercado de drogas. Me gusta llamarlo mercado de drogas más que narcotráfico porque me parece que define mejor el concepto y salimos del cliché del narcotráfico, que es una palabra que se ha bastardeado bastante y los sucesos de Río de Janeiro de esta semana lo demuestran", dijo Negro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado este jueves.

Siguiendo con su discurso, detalló que la expansión de este mercado ilegal "es un fenómeno mundial que también está en Uruguay en forma bastante dramática", y presentó algunas de las iniciativas del gobierno para combatirlo, como la creación de una dirección general de lavado de activos para "pegarle donde le duele al mercado de droga: en el dinero".

Más noticias
director de la policia nacional: en el analisis de los homicidios aparece un denominador comun que son las sustancias
ENTREVISTA

Director de la policía nacional: "En el análisis de los homicidios aparece un denominador común que son las sustancias"

Archivo. Mónica Ferrero en comisión del Senado

Avance del crimen organizado: Ferrero pidió más fiscales en tres puntos del interior donde "arde" el narcotráfico y la violencia

Su cambio terminológico desató el enojo del senador blanco Sebastián Da Silva, que tildó de "esnobismo" la innovación dialéctica.

"No es un mercado de drogas el narcotráfico, no es un mercado de drogas los testimonios que nosotros escuchamos ayer de la fiscal de Corte, a quien no asesinaron por 15 centímetros, y no es un mercado de drogas los dos o tres asesinatos que en el día de hoy aparecieron. Entonces, este vocabulario esnobista que no entiendo las razones por las cual un ministro de seguridad trata de manifestar, a nosotros nos irrita y quiero dejarlo bien en claro", inició el legislador blanco.

Pese al pedido del presidente de la comisión de que no adjetivara, Da Silva prosiguió: "Me parece una falta absoluta de respeto el esnobismo presentado por el señor ministro del Interior. Si eso es así ¿el abigeato qué es? ¿Un mercado de hacienda secundaria? El hurto, ¿qué es lo que vendría a ser? ¿Una receptación obrera y popular? Estamos absolutamente cansados de tener que escuchar estas cosas. Me puede apagar el micrófono, pero a mí no me va a callar".

Tras una segunda advertencia, Da Silva volvió a tomar la palabra y apuntar directamente a Negro: "Viene un ministro de seguridad a definir a los narcotraficantes como capitalistas de los estupefacientes. (...) A mí, como senador de la República, me preocupa la frialdad, me preocupa que se pongan a inventar términos insólitos y no que inventen la forma de agarrar a los chorros".

Uno de los que defendió la postura de Negro fue el senador frenteamplista Eduardo Brenta, que a su turno respondió: "No entender que el objetivo central del narcotráfico es la búsqueda del dinero y que, en ese sentido, la referencia a un mercado tiene que ver, básicamente, con la compra y venta, y contraponer eso como si fuera una política diferente que no atiende los problemas de fondo, me parece que es una absoluta falta de comprensión o, lo que sería peor, una comprensión equivocada de lo que significa el narcotráfico y sus posibles consecuencias sobre la realidad del Uruguay".

Lo mismo hizo el senador Gustavo González, quien felicitó al ministro por su "toque de distinción" al llamar "mercado de droga" al narcotráfico. "Voy a explicar por qué; porque narcotráfico y narcotraficante tienen que ver con la base económica principal de este fenómeno ya que su compraventa financia la mayor parte de un fenómeno que engloba la fabricación, distribución, venta y control de mercados. Quiere decir que ha utilizado los términos perfectos", señaló.

Temas:

Carlos Negro Narcotráfico Sebastián Da Silva Droga

Seguí leyendo

Las más leídas

Ministerio de Turismo
OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Más de 7.000 empresas cerraron en Uruguay en el segundo trimestre de 2025: las causas y desafíos detrás de la cifra
NEWSLETTER

Más de 7.000 empresas cerraron en Uruguay en el segundo trimestre de 2025: las causas y desafíos detrás de la cifra

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE
SALUD

Directorio de ASSE rescindió el convenio con el Círculo Católico firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani

Carolina Ache y Francisco Bustillo. Archivo
CASO MARSET

Caso Marset: Bustillo habló por primera vez tras renunciar y dijo que Jorge Díaz "arrastró" a Ache a una operación política

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos