Avance del crimen organizado: Ferrero pidió más fiscales en tres puntos del interior donde "arde" el narcotráfico y la violencia

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para pedir más recursos para el organismo que dirige y explicar algunos artículos que fueron incluidos en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Además de hacer varias advertencias sobre la situación actual de Uruguay y pronósticos sobre hacia donde podría derivar , Ferrero también reclamó la creación de nuevas fiscalías en el interior del país.

La titular de la Fiscalía General de la Nación dijo que actualmente hay 10 fiscalías que tienen turno único: Bella Unión, Young, Dolores, Rosario, Carmelo, Paso de los Toros, Flores, Toledo, Río Branco y Chuy. Eso significa que si el fiscal se pide licencia queda su adscripto y si ese adscripto no se siente preparado y no puede subrogarlo hay que pedirle al del departamento de al lado que además de atender sus asuntos, viaje para atender los del fiscal que está descansando.

En ese marco, señaló particularmente tres lugares del interior que están con problemas debido al avance del crimen organizado: Toledo (Canelones), Rosario (Colonia) y Chuy (Rocha).

“Lo voy a graficar con la fiscalía de Toledo, que está teniendo un incremento bastante importante por temas de violencia y otros casos recientes. No podemos seguir con un solo fiscal todo el año en una misma fiscalía; así es imposible. Necesitamos contar con ellos al menos en los puntos álgidos. Reitero lo que dije hoy: si no nos pueden dar diez, empecemos de a poco, dennos tres. Los lugares más álgidos son Rosario, el Chuy –que arde, sobre todo por el tema del crimen organizado que está del otro lado– y Toledo, que es una localidad que va in crescendo”, dijo según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Ya cuando compareció ante la Cámara de Diputados por el tema presupuestal, Ferrero también había señalado esas tres ciudades aunque hizo hincapié en dos. “Se nos está incrementando el problema en Rosario y en Toledo”, dijo en ese entonces.

En Toledo recordó el episodio en el que dos hinchas de Nacional murieron luego de que un Policía que estaba de civil comiendo un asado les disparara cuando entraron a la casa en la que se encontraba con el objetivo de robar una bandera de Peñarol.

En Rosario, en tanto, dijo que es “tránsito” de cargamento de drogas. “Del lado de Colonia el narcotráfico tiene ventaja porque la distancia por agua con Argentina es muy cortita. Entonces, Rosario se está viendo incrementado con muchísimas causas”, explicó en la cámara baja.

Incluso, dijo Ferrero, hace poco el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, le planteó que cuando le piden a los fiscales para hacer procedimientos la respuesta que reciben es “deme tiempo, mire la agenda, mire los juicios”.

“Así no podemos atender la violencia. Si le estamos diciendo que lo hacemos con agenda, yo me pongo en la situación del jefe. Pero, yo le dije: ‘Póngase también en la mía. Tengo un fiscal que está con un solo adscripto. ¿Cómo va a hacer todos los procedimientos e ir a un juicio por homicidio? ¡Imposible!’. Esa es la crítica realidad que estamos padeciendo”, lamentó la fiscal de Corte.

Ferrero insistió en que si no les pueden dar diez fiscalías al menos se empiece por las “más críticas”.