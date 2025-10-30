Directorio de ASSE rescindió el convenio con el Círculo Católico firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este jueves rescindir el convenio de complementación de servicios con el Círculo Católico que había sido firmado en 2022 durante la gestión de Leonardo Cipriani .

Si bien estaba prevista desde hacía tiempo, la rescisión se produce en momentos de importantes cruces políticos entre oficialismo y oposición por el multiempleo del presidente de ASSE, Álvaro Danza . La oposición pide su renuncia e interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg en la Cámara de Diputados.

Según confirmó El Observador con fuentes políticas, para tomar la decisión ASSE valoró que la prioridad era mejorar la complementación entre las instituciones públicas de salud por lo que avanzará en acuerdos con el Hospital Policial y el Militar que contemplan camas de CTI y cuidados moderados.

El acuerdo con el Militar ya fue aprobado pero será firmado la próxima semana.

Camas en CTI y cuidados moderados

El convenio entre ASSE y el Círculo Católico establece en el artículo 5° que el acuerdo puede ser rescindido si alguna de las partes expresa su voluntad. Debe plantearlo en una comisión de seguimiento con una serie de formalidades.

El Círculo Católico se compromete a dejar fijas para uso exclusivo de ASSE: 15 camas mensuales de CTI por $48 mil (+ lVA) y 30 camas mensuales de cuidados moderados por $20 mil (+ lVA). Los precios se ajustan por inflación semestral.

Las camas están en el “sanatorio Galicia” adquirido a la mutualista que fue cerrada en diciembre de 2021 .

El convenio también incluye la atención en puerta de urgencia y emergencia de hasta 186 consultas mensuales (son por atención médica, y especialistas, paraclínica y radiología básica, electrocardiograma) por $ 9.500 (+ lVA).

“Las camas de CTI, camas de cuidados moderados, atención de puerta de urgencia y emergencia, que brindará CCOU serán coordinadas directamente por SAME 105”, agrega.

A su vez, ASSE se compromete a aportar la misma atención en puertas de urgencia y emergencia donde el Círculo Católico “no está presente”, pero también asistencia en clave 1 y 2 a usuarios de la mutualista en San José, Ciudad del Plata, Playa Pascual y Libertad a instancias del Same 105 (ambulancia especializada), y a realizar atenciones y traslados por $13 mil.

Fuertemente cuestionado

Tras ser firmado, el convenio fue duramente cuestionado por la izquierda, principalmente por el diputado Federico Preve y el senador Charles Carrera, que señalaron –a partir de pedidos de acceso a la información– que durante la gestión de Cipriani se multiplicaron las compras al Círculo, algo que le reportó beneficios millonarios.

El expresidente de ASSE fue director técnico del Círculo antes de pasar a la gestión pública y retornó a la institución privada como “coordinador asistencial” después de dejar el principal prestador de salud.

A su vez, el Círculo fue el principal beneficiado del cierre de Casa de Galicia ya que compró su sanatorio en un remate y recibió la mayor cantidad de usuarios debido al criterio de asignación que se utilizó para distribuirlos.

El expresidente, en tanto, ha señalado que se retiraba de sala cada vez que ASSE tenía que firmar algún acuerdo para evitar caer en el conflicto de intereses y aseguraba que la institución no recibió privilegios sino que fue tratada de la misma forma que las otras mutualistas.