Gerardo Sotelo interpelará a Cristina Lustemberg por el caso de Álvaro Danza: "El gobierno sigue sin reaccionar"

La coalición opositora resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , debido a que Álvaro Danza continúa como presidente de ASSE , cuando también ejerce como médico en varias mutualistas privadas y tiene superposición de horarios como docente en la Universidad de la República.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo , será quien interpele a la ministra de Salud Pública. Todavía falta concretar la fecha de esta instancia.

"Viendo que el gobierno sigue sin reaccionar en el caso del presidente ASSE , (la coalición) ha decidido realizar la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg y me han confiado a mí esa tarea", dijo Sotelo este miércoles en conferencia de prensa consignada por Teledía (Canal 4) tras la coordinación de la coalición opositora .

El martes pasado, la misma coordinación había anunciado que le exigirían al presidente Yamandú Orsi y a la ministra Lustemberg el cese de Danza o de lo contrario convocarían a una interpelación.

"Se han vencido todos los plazos, no se le puede reprochar a la coalición que no ha tenido paciencia o que no ha señalado desde el primer día que se esta violando la Constitución", agregó Sotelo esta tarde.

"La presencia de Álvaro Danza en la presidencia de ASSE es insostenible según la Constitución de la República, y según los principios y recomendaciones internacionales en materia de ética y transparencia en la función pública", sentenció el diputado del Partido Independiente.

Consultado sobre si Danza estará en la interpelación, Sotelo afirmó que "eso lo resuelve la ministra".

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había declarado el martes que el gobierno está a la espera del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para "tomar la decisión que tenga que tomar" con respecto a Danza.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, quien también estuvo presente en la conferencia de este miércoles afirmó que este informe "es absolutamente indiferente" a la decisión de la oposición de interpelar a la ministra.

"Aspiro que no sea la Jutep la que le diga al gobierno que el presidente de ASSE no puede estar trabajando con los prestadores con los cuales compite y recibiendo tres veces más de ingresos de los que recibe por ASSE", agregó el dirigente nacionalista.

"Espero que el gobierno no este esperando que la Jutep le diga al presidente que no se puede marcar tarjeta en dos lugares a la vez. Todas las incompatibilidades que se han generado que ponen de rehén a los usuarios, aspiramos a que el gobierno no este esperando que la Jutep les diga", añadió.

"Nos hubiera gustado que se dieran cuenta solos porque el tema rompe en los ojos", sentenció Lema.