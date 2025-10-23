Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PATRULLAS OCEÁNICAS

Blancos contra el gobierno por rescisión de contrato con Cardama: "No tienen un plan B" y quieren "disimular el escándalo de Danza"

La decisión del gobierno se basa en un informe que señala irregularidades en el proceso y en las garantías presentadas por Cardama

23 de octubre 2025 - 14:20hs
ach

Dirigentes del Partido Nacional cuestionaron al gobierno de Yamandú Orsi por la rescisión del contrato de compra de dos patrullas oceánicas (OPV) con el astillero español Cardama.

"Un gobierno no puede andar haciendo politiquita con este tipo de cosas grandes. ¿No nos estarán exponiendo a perder los US$ 30 millones y mucho más?", cuestionó en rueda de prensa el senador Sergio Botana.

Para el exintendente de Cerro Largo, el gobierno "se empeña en no controlar el mar" al no concluir "las lanchas que ya están casi prontas". Según Mario Cardama, dueño del astillero, las obras rondan el 60% de avance.

Más noticias
El exministro de Defensa, Javier García. Archivo
PATRULLAS OPV

Javier García tildó de "lamentable" la "maniobra política" del gobierno de Orsi al rescindir contrato por patrullas oceánicas a Cardama

dueno de cardama dijo que lo ocurrido con la garantia no es tan grave, que el contrato se puede reconducir y especulo con razones ocultas

Dueño de Cardama dijo que lo ocurrido con la garantía "no es tan grave", que el contrato se puede "reconducir" y especuló con "razones ocultas"

El senador Sebastián Da Silva, en entrevista con Telemundo, comenzó con un elogio al gobierno. "Todo lo que sea resguardo de la plata del Estado uruguayo está perfecto". Sin embargo, matizó: "Lo que no está bien es embarcar al Uruguay en un tema de estos si no tenés un plan B".

El legislador consideró "una torpeza" que Orsi "juegue a ser Donald Trump". "Me parece que le va a salir como si jugara a ser Evo Morales".

"Rescindir un contrato, con un barco que está en funcionamiento, donde hay dos marineros que todos los días mandan un reporte para constatar si están soldando con tornillos de acero o de plástico, constatando el cumplimiento de la construcción del barco, por un tema de garantía… es una torpeza", expresó.

La decisión del gobierno se basa en un informe que señala irregularidades en el proceso y en las garantías presentadas por Cardama, lo que ha llevado al Ejecutivo a presentar la documentación ante la Justicia, con sospechas de "estafa o fraude" al Estado.

El senador Martín Lema, por su parte, criticó que el gobierno "montó un espectáculo para disimular la falta de agenda", y lo vinculó a otro caso de actualidad política: "Es para disimular el escándalo de ASSE", dijo a El País.

La oposición pide la renuncia del presidente de ASSE, Álvaro Danza, por sus múltiples trabajos por fuera del prestador público. Este miércoles el programa Así Nos Va (radio Carve) dio a conocer que Danza superpuso horas como titular de una clínica médica del Hospital Pasteur con sus tareas al frente de ASSE.

"Con la puesta en escena quisieron vestir a Orsi de un liderazgo que no tiene", añadió el dirigente blanco.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se expresó en su cuenta de X, donde acusó que "romper el contrato con Cardama es una decisión política, no jurídica".

En la misma publicación, criticó que esta medida "expone innecesariamente al país a juicios" y lamenta que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi "irá por el camino del enchastre".

"Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades del Ministerio de Defensa durante nuestro gobierno", cerró el nacionalista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroDelgadoUy/status/1981410338978279524&partner=&hide_thread=false

Temas:

Cardama blancos Yamandú Orsi Patrullas oceánicas

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Imagen del astillero Cardama
ASTILLERO CARDAMA

Cardama asegura que renovó el aval el 26 de setiembre y que no lo había enviado a Defensa porque se "despistó"

El momento en el que la camioneta se accidenta
SINIESTRO

Video: así fue el accidente de un joven alcoholizado que volcó en la rambla del Parque Rodó y está en CTI

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
JUSTICIA

Conexión Ganadera: otro revés para Daniela Cabral ya que tribunal de apelaciones confirmó concurso del escritorio rural Basso

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos