Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / ASTILLERO CARDAMA

Cardama asegura que renovó el aval el 26 de setiembre y que no lo había enviado a Defensa porque se "despistó"

El dueño del astillero Cardama dijo a El Observador que no comprende por qué el gobierno uruguayo intentó ejecutar la garantía

22 de octubre 2025 - 21:40hs
Imagen del astillero Cardama

Imagen del astillero Cardama

Foto: página web de Cardama

El dueño del astillero a cargo de la construcción de las dos patrullas oceánicas, Mario Cardama, aseguró a El Observador que renovó el aval el pasado 26 de setiembre con el banco británico EuroCommerce y que desde entonces se "despistó" en enviarlo al Ministerio de Defensa.

La garantía por el 5% del contrato total de 82 millones de euros vencía este miércoles 22 de octubre, en tanto había sido concedida por el plazo de un año y debía renovarse.

Tras el anuncio por parte del gobierno uruguayo de que rescindirá el contrato e iniciará acciones civiles y legales contra la empresa, Cardama afirmó que estuvo en contacto sobre la medianoche con el agente de EuroCommerce en España para hacerse de toda la "documentación" respecto a que el banco funciona y está en actividad. "Si (el banco) cambió la dirección, tendrían que habérmelo comunicado".

Más noticias
Archivo: OPV que proyectaba Cardama
PATRULLAS OCEÁNICAS

"Una irresponsabilidad absoluta": dirigentes del Frente Amplio criticaron al gobierno anterior por contrato con Cardama

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a Alejandro Sánchez y Jorge Díaz
TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi resolvió rescindir contrato de Cardama por patrullas oceánicas ante presunción de un "fraude" al Estado uruguayo

El prosecretario Jorge Díaz aseguró este miércoles que cuando el embajador uruguayo Luis Bermúdez concurrió a la dirección citada para EuroCommerce Limited se encontraron con que funcionaba allí una inmobiliaria y no un banco. Los registros del gobierno británico para la empresa a ese nombre dan cuenta de que el director es un ciudadano ruso de nombre Vladimir Suzdalev.

Eurocommerce Limited

Otra publicación en el boletín oficial de agosto indicaba que la compañía sería "eliminada del registro y disuelta en un plazo no inferior a dos meses".

Cardama dijo no tener "conocimiento" de que hubiera algún cambio en la empresa. También reprochó al gobierno que no hubo ninguna "comunicación" respecto a que debía renovar la garantía que vencía el 22 de octubre. Por el contrario, dijo que se enteró "por la prensa" del anuncio de que habían intentado ejecutarla.

El ejecutivo español se preguntó "qué incumplimiento" hubo, en tanto, pese a su olvido de enviarlo antes, igual estaba en plazo hasta el día corriente de hacerlo llegar al Ministerio de Defensa.

"No entiendo por qué nadie me avisó nada, podrían habérmelo dicho", planteó. Ante la solicitud de El Observador de acceder al aval, Cardama se excusó y declinó entregar una copia.

Cardama afirmó que la construcción está "siguiendo el curso normal", ejemplificó que en enero recibirá los motores por parte de Caterpillar, que a diario envía correos electrónicos a la ministra Sandra Lazo y recordó que también cuenta con una segunda garantía de 8 millones de euros del Deutsche Bank.

Temas:

Cardama Ministerio de Defensa

Seguí leyendo

Las más leídas

Los colegios más buscados en Uruguay para 2026: se abrió la temporada de inscripciones

Los colegios más buscados en Uruguay para 2026: se abrió la temporada de inscripciones

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Refinería de Ancap
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse

El momento en el que la camioneta se accidenta
SINIESTRO

Video: así fue el accidente de un joven alcoholizado que volcó en la rambla del Parque Rodó y está en CTI

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos