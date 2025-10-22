Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / FINANZAS PÚBLICAS

Uruguay regresa a los mercados internacionales con emisión de nuevo bono en pesos y reapertura en dólares

La operación de deuda forma parte del programa de financiamiento previsto por el gobierno para el año 2025

22 de octubre 2025 - 11:21hs
Ministerio de Economía y Finanzas, logo.
Foto: Leonardo Carreño

Uruguay lanzó este miércoles la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales a 10 años con vencimiento en 2035, junto con la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento en 2037.

La operación también incluye recompra de bonos globales cortos en moneda nacional con vencimiento en 2028 y 2031, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En paralelo, se realizará una operación de recompra local de Notas de Tesorería que vencen en 2026 y 2029, y Letras de Regulación Monetaria que vencen en 2025 y 2026.

Más noticias
Ministro de Economía, Gabriel Oddone

"Uruguay está en condiciones de ser atractivo": las apuestas del gobierno para impulsar el crecimiento

Conflicto en la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

"Mañana pasamos del Windows 10 al 11 y tenemos otro lío": las idas y vueltas del conflicto en el puerto de Montevideo

De acuerdo con el MEF, las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderían a US$ 6.326 millones en 2025.

Entre enero y setiembre de este año, el endeudamiento bruto total —incluyendo emisiones de mercado y desembolsos de organismos multilaterales— alcanzó US$ 3.610 millones.

Del total de fondeo obtenido, US$ 3.360 millones provinieron de los mercados de bonos, de los cuales US$ 1.907 millones correspondieron a emisiones externas (en dólares y francos suizos) y US$ 1.453 millones al mercado doméstico (en moneda local).

Temas:

Uruguay bonos mef deuda

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Carne vacuna.
GANADERÍA

Detectaron residuos de garrapaticida en carne exportada a China: la destruyeron y de momento no hay sanciones

Refinería de Ancap
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse

Temporada de inscripciones: el ranking de los colegios más buscados en Uruguay para 2026

Temporada de inscripciones: el ranking de los colegios más buscados en Uruguay para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos