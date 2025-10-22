Uruguay regresa a los mercados internacionales con emisión de nuevo bono en pesos y reapertura en dólares

Uruguay lanzó este miércoles la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales a 10 años con vencimiento en 2035, junto con la reapertura de su bono global en dólares con vencimiento en 2037 .

La operación también incluye recompra de bonos globales cortos en moneda nacional con vencimiento en 2028 y 2031, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En paralelo, se realizará una operación de recompra local de Notas de Tesorería que vencen en 2026 y 2029, y Letras de Regulación Monetaria que vencen en 2025 y 2026.

De acuerdo con el MEF, las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderían a US$ 6.326 millones en 2025.

Entre enero y setiembre de este año, el endeudamiento bruto total —incluyendo emisiones de mercado y desembolsos de organismos multilaterales— alcanzó US$ 3.610 millones.

Del total de fondeo obtenido, US$ 3.360 millones provinieron de los mercados de bonos, de los cuales US$ 1.907 millones correspondieron a emisiones externas (en dólares y francos suizos) y US$ 1.453 millones al mercado doméstico (en moneda local).