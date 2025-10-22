Casi el 40% aprueba la gestión de Orsi: la desaprobación subió 11% con respecto a agosto, según encuesta de Factum

Yamandú Orsi en su regreso a Uruguay tras una visita oficial a Italia

Más de siete meses después de asumir, la aprobación del presidente Yamandú Orsi alcanzó el 39% entre los uruguayos , mientras que la desaprobación se ubicó en 33% y los juicios intermedios en 28%, según los datos de Factum .

Un restante 1% prefirió no contestar o dijo no saber, según los datos presentados por VTV Noticias este miércoles.

Con respecto a las mediciones bimensuales; la aprobación cayó cinco puntos porcentuales y la desaprobación se incrementó 11%. Los juicios intermedios también cayeron 5%, según los datos de agosto.

Entre los votantes del Frente Amplio , 70% apoya a Orsi , 19% tiene juicios intermedios y 10% lo desaprueba.

Dentro de los partidos de la coalición opositora, el 55% desaprueba al presidente de la República, 33% "ni aprueba ni desaprueba" y 12% lo aprueba.

Tanto en Montevideo como en el interior, el exintedente de Canelones tiene el 39% de aprobación. Los juicios intermedios son mayores en los capitalinos con 31%, mientras que la desaprobación es mayor entre los que viven en el interior con 36%.

Aprobación presidencial de Yamandú Orsi por zona y por edad Aprobación presidencial de Yamandú Orsi por zona y por edad Datos: Factum

La franja etaria con mayor aprobación al presidente son las personas de "62 años y más", con 46%; mientras que los que más desaprueban son los adultos que tienen entre 49 y 61 años, en ese caso las cifras alcanzan un 38%.

Los juicios intermedios más altos se alcanzaron en el rango etario de entre 34 y 48 años, entre estas personas se alcanzó el 31%.

Ficha técnica:

La encuesta se realizó entre el 23 de setiembre y el 12 de octubre, a más de 900 personas mayores de edad de todo el país, mediante telefonía celular.

A los encuestados se le realizó un cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas, es decir opciones de respuesta preconfiguradas. En algunas preguntas se abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada.