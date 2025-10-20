Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

De izquierda, centro o derecha: cómo se identifican los uruguayos ideológicamente, según una encuesta de Equipos

Hasta el 2000 había predominado la derecha, pero entre 2002 y 2018 ese puesto fue de la izquierda; desde 2019 hay una cierta "estabilidad" entre los bloques

20 de octubre 2025 - 20:52hs
Una persona vota para las elecciones departamentales y municipales en&nbsp; Canelones (Uruguay). Archivo

Una persona vota para las elecciones departamentales y municipales en  Canelones (Uruguay). Archivo

EFE/ Gastón Britos

Una nueva encuesta de la consultor Equipos concluyó que el 95% de los uruguayos tiene una posición ideológica, aunque predominan las identificaciones con los espacios de centro.

Según la investigación, presentada este lunes en Subrayado, solo 5% de los consultados no contestó o no supo qué responder ante la pregunta de dónde se situaba en el espectro político.

Del resto (95%), 36% dijo identificarse con el centro, 31% respondió derecha o centro derecha, y 28% izquierda o centro izquierda. Estos datos son el promedio de las consultas realizadas entre febrero y agosto de este año.

Más noticias
Billetes uruguayos. Archivo
ECONOMÍA

Percepción de los uruguayos sobre la situación económica: el clima "se ha ido deteriorando", advierte Cifra en una encuesta

La Policía investiga el hecho. Archivo
VIOLENCIA

Tres personas heridas en una balacera en Nuevo Ellauri: las víctimas tienen 12,19 y 21 años

image

"No solo el 'centro' ideológico es significativo (la 'minoría mayor' del sistema), sino que también las categorías de 'centro-izquierda' y 'centro derecha' tienen más peso que las extremas respectivas. A grandes rasgos, poco menos de tres cuartas partes de la población se ubica en lugares intermedios de la escala, y una cuarta parte (sumando 'izquierda' y 'derecha' puros) en las posiciones extremas", apunta Equipos.

De esta manera, si se desagregan las distintas categorías, el resultado es el siguiente: 36% se identifica de centro, 17% de centro derecha, 16% de centro izquierda, 14% de derecha y 12% de izquierda.

Si se mide por bloques (izquierda + centro izquierda y derecha + centro derecha) hay un "equilibrio" entre ambos desde 2019. "La estructura ideológica de los uruguayos ha entrado en una fase de estabilidad, con un equilibrio casi absoluto entre bloques", señala el informe.

Y apunta que se trata de una "situación inédita" porque la derecha predominó hasta el 2000, para luego dar paso a la izquierda que fue la predominante desde 2002 hasta 2018.

"El anterior período de equilibrio entre bloques había sido muy breve (2001 y 2002), y no abarcó ningún contexto electoral. Posiblemente sea más adecuado calificarlo de 'etapa de transición' que de equilibrio. Por el contrario, el equilibrio actual lleva 6 años consecutivos, y atravesó 2 procesos electorales y un referéndum, sin que la matriz ideológica registre cambios significativos", asegura la consultor.

De esta manera, desde 2019 la "izquierda" y la "derecha" oscilan en 30% del electorado, mientras que las personas de "centro" son cerca del 40%.

image

Temas:

encuesta de Equipos encuesta política

Seguí leyendo

Las más leídas

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

De bajo cero a calor: Metsul anuncia que una gran masa de aire frío afectará a Uruguay esta semana
CLIMA

"De bajo cero a calor": Metsul anuncia que una "gran masa de aire frío" afectará a Uruguay esta semana

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club": Ruglio habló sobre la barra Peñarol, que no llevó banderas grandes ni encendió bengalas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos