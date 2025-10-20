De izquierda, centro o derecha: cómo se identifican los uruguayos ideológicamente, según una encuesta de Equipos

Una nueva encuesta de la consultor Equipos concluyó que el 95% de los uruguayos tiene una posición ideológica , aunque predominan las identificaciones con los espacios de centro.

Según la investigación, presentada este lunes en Subrayado, solo 5% de los consultados no contestó o no supo qué responder ante la pregunta de dónde se situaba en el espectro político.

Del resto (95%), 36% dijo identificarse con el centro , 31% respondió derecha o centro derecha , y 28% izquierda o centro izquierda . Estos datos son el promedio de las consultas realizadas entre febrero y agosto de este año.

"No solo el 'centro' ideológico es significativo (la 'minoría mayor' del sistema), sino que también las categorías de 'centro-izquierda' y 'centro derecha' tienen más peso que las extremas respectivas. A grandes rasgos, poco menos de tres cuartas partes de la población se ubica en lugares intermedios de la escala , y una cuarta parte (sumando 'izquierda' y 'derecha' puros) en las posiciones extremas", apunta Equipos.

De esta manera, si se desagregan las distintas categorías, el resultado es el siguiente: 36% se identifica de centro, 17% de centro derecha, 16% de centro izquierda, 14% de derecha y 12% de izquierda.

Si se mide por bloques (izquierda + centro izquierda y derecha + centro derecha) hay un "equilibrio" entre ambos desde 2019. "La estructura ideológica de los uruguayos ha entrado en una fase de estabilidad, con un equilibrio casi absoluto entre bloques", señala el informe.

Y apunta que se trata de una "situación inédita" porque la derecha predominó hasta el 2000, para luego dar paso a la izquierda que fue la predominante desde 2002 hasta 2018.

"El anterior período de equilibrio entre bloques había sido muy breve (2001 y 2002), y no abarcó ningún contexto electoral. Posiblemente sea más adecuado calificarlo de 'etapa de transición' que de equilibrio. Por el contrario, el equilibrio actual lleva 6 años consecutivos, y atravesó 2 procesos electorales y un referéndum, sin que la matriz ideológica registre cambios significativos", asegura la consultor.

De esta manera, desde 2019 la "izquierda" y la "derecha" oscilan en 30% del electorado, mientras que las personas de "centro" son cerca del 40%.