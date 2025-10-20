Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Martes:
Mín  13°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Asesinaron a un adolescente de 15 años en La Teja: le dispararon varias veces desde una moto, según testigos

El homicidio se registró en la intersección de Pedro Celestino Bauzá y Antonio Zubillaga

20 de octubre 2025 - 17:55hs
20230515 Patrulleros de la policía, seguridad, patrullero
Foto: Inés Guimaraens

Un adolescente de 15 años fue asesinado en La Teja, en la intersección de Pedro Celestino Bauzá y Antonio Zubillaga.

El hecho ocurrió sobre las dos de la tarde, cuando –según dijeron testigos a la Policía– pasó una moto con dos ocupantes y disparó varias veces contra el adolescente.

La Policía recibió una llamada alertando por el adolescente herido de varios disparos, pero cuando llegó la víctima ya no tenía signos vitales. También encontraron varias vainas de 9 milímetros en el suelo.

Más noticias
Penal de Libertad. Archivo
SEGURIDAD

La Policía recapturó en Artigas a un delincuente preso por homicidio que se había fugado a fines de agosto de la cárcel

Un adolescente fue apuñalado en Fray Bentos

Un adolescente fue apuñalado en el abdomen por un compañero de clase en liceo de Fray Bentos: tienen 13 y 14 años

Un testigo dijo a la Policía que escuchó los disparos y vio a una moto pasar con los dos ocupantes vestidos de negro. La Policía investiga las causas del homicidio.

Temas:

adolescente La teja homicidios

Seguí leyendo

Las más leídas

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

Camila Bastiani y Giorgian De Arrascaeta
URUGUAYOS

"Pasamos un momento de mierda": el duro mensaje de la pareja de Giorgian De Arrascaeta, quien está embarazada, tras el intento de robo a la salida del Maracaná

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club": Ruglio habló sobre la barra Peñarol, que no llevó banderas grandes ni encendió bengalas

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos