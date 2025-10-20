Asesinaron a un adolescente de 15 años en La Teja: le dispararon varias veces desde una moto, según testigos

Foto: Inés Guimaraens

Un adolescente de 15 años fue asesinado en La Teja, en la intersección de Pedro Celestino Bauzá y Antonio Zubillaga.

El hecho ocurrió sobre las dos de la tarde, cuando –según dijeron testigos a la Policía– pasó una moto con dos ocupantes y disparó varias veces contra el adolescente.

La Policía recibió una llamada alertando por el adolescente herido de varios disparos, pero cuando llegó la víctima ya no tenía signos vitales. También encontraron varias vainas de 9 milímetros en el suelo.

Un testigo dijo a la Policía que escuchó los disparos y vio a una moto pasar con los dos ocupantes vestidos de negro. La Policía investiga las causas del homicidio.