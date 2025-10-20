Bancos privados tendrán nuevo horario matutino de atención al público

Bancos privados

Los bancos BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Citibank y Scotiabank tendrán un nuevo horario de atención al público en sucursales. A partir del 15 de diciembre, el nuevo régimen será d esde las 10.00 hasta las 14.00 horas, en vez de 13:00 a 17:00.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) informó que el cambio -además de alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales- busca modernizar y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores.

Los demás canales de atención -banca digital, telefónica y cajeros automáticos- permanecerán operativos en su modalidad y horarios habituales, garantizando la continuidad de los servicios en todos los formatos.

La gremial indicó que durante febrero de 2026 se realizará una evaluación integral de los resultados de esta media, lo que permitirá definir si el nuevo horario se mantiene para el resto del año.

“Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores”, concluyó la asociación de bancos.