Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Viernes:
Mín  14°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / Banco Central

Banco Central aplica a empresa la sanción más grave que está prevista para una administradora de crédito

La resolución fue tomada por la Superintendencia de Servicios Financieros del organismo

9 de octubre 2025 - 5:00hs
Banco Central

Banco Central

Foto: Inés Guimaraens

Tras constatar una serie de incumplimientos, el Banco Central (BCU) tomó la decisión de aplicar a Créditos del Litoral la sanción más grave prevista para las administradoras de crédito que operan en el sistema financiero.

El intercambio de información entre la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU y la compañía se arrastra desde hace más de un año.

Una resolución del 26 de setiembre señala que desde julio de 2024 Créditos del Litoral no presentaban información mensual de tasas de interés de tarjetas de crédito y órdenes de compra, estados financieros e informe de complicación correspondiente.

Más noticias
El ministro de Economía Luis Caputo justificó la suspensión de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos
Relevamiento del BCRA

Menos crecimiento y dólar más alto: el mercado recalcula el 2026 y la "maldición de los años impares"

caputo vendio us$ 450 millones para defender al dolar pero en la city aseguran que la pulseada continuara
lo que viene

Caputo vendió US$ 450 millones para defender al dólar pero en la City aseguran que la pulseada continuará

El siguiente paso fue el 28 de enero de este año cuando se cursó una nota a la empresa requiriéndole información sobre los créditos otorgados entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2024 y también datos sobre las tasas de interés para las distintas operativas que desarrollaba la compañía y las políticas de procedimientos de controles de tasa de interés de usura, entre otros.

En febrero, la Superintendencia recibió una comunicación del director y el gerente general informando que la empresa había sido afectada por la retención de documentación de determinadas personas, lo que impedía formular los estados contables requeridos. Ante esa situación, el BCU le otorgó un plazo.

20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU. Cartel de Red Brou.

Entre marzo y abril se sucedieron varios intercambios entre el organismo y la compañía.

En la resolución de setiembre, la Superintendencia consideró que le había otorgado a la empresa la oportunidad de subsanar las omisiones a través de la reiteración de diversos pedidos de información bajo apercibimiento sin recibir contestación.

Expuso que la reiteración de la omisión de respuesta de Créditos del Litoral a los requerimientos del BCU era incompatible con su mantenimiento en el sistema de entidades reguladas y consecuentemente en el Registro de Empresas Administradoras de Crédito, ya que resultaba imposible la fiscalización de su actividad.

Añadió que la firma contaba con antecedentes infraccionales por atrasos y errores en la presentación de información requerida, además de otros incumplimientos. Ante ello, la Superintendencia de Servicios Financieros entendió necesario “aplicar a Créditos del Litoral la sanción más grave prevista para las administradoras de crédito”.

Por tanto resolvió excluir a la empresa del registro en el que figuran las compañías que se dedican a esa actividad financiera.

Temas:

Banco Central sanción crédito BCU

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País
CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos