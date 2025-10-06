Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ( OFAC , por sus siglas en inglés) investiga a 21 empresas internacionales, una de ellas uruguaya , por formar parte de una red dedicada a "facilitar la adquisición de bienes y tecnologías sensibles" para el Ministerio de Defensa de Irán (Modafl), así como para su "producción de misiles y aeronaves militares" como helicópteros .

"Estas redes han colaborado en actividades como la adquisición de tecnología para sistemas avanzados de misiles tierra-aire y la compra ilícita de un helicóptero de fabricación estadounidense", detalló la oficina en un comunicado.

OFAC indicó que esta red "adquiere componentes de armas" para una subsidiaria del Ministerio de Defensa iraní llamada Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO) , y algunas de sus entidades subordinadas como el Grupo Industrial Shahid Bakeri (SBIG), responsable del "programa iraní de misiles balísticos de combustible sólido".

Parte de esa red está basada en empresas establecidas en Irán, Hong Kong y China , investigadas por el "suministro ilícito de productos electrónicos de doble uso de origen estadounidense" para la empresa Shiraz Electronics Industries (SEI) , que produce "radares y tecnología de guiado de misiles para sistemas de defensa antimisiles tierra-aire" para el gobierno iraní.

Por otra parte, el organismo estadounidense también identificó a otra parte de la red que opera con empresas en "Irán, Alemania, Turquía, Portugal y Uruguay", que "está adquiriendo equipo, incluido un helicóptero de origen estadounidense" para otra filial del Modafl, la Compañía de Apoyo y Renovación de Helicópteros de Irán, conocida como "Panha".

Según informó MVD Noticias (TV Ciudad), la oficina apunta contra la empresa basada en Uruguay Perfect Day Co, cuyo director es el iraní Amirhossein Salimi. Junto a las otras 16 personas y 20 empresas involucradas, Salimi fue incluido en la lista de la Orden Ejecutiva 13382 de los Estados Unidos, destinada a "congelar los activos de los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios, y aislarlos financieramente".

OFAC Perfect Day Perfect Day en el listado de sanciones de la OFAC Captura de pantalla

"Las designaciones bajo la Orden Ejecutiva 13382 prohíben todas las transacciones entre los designados y cualquier persona estadounidense, y congelan cualquier activo que los designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense", detalla el gobierno norteamericano en su página web.

¿Cuál es el rol de la empresa uruguaya señalada por Estados Unidos por apoyar a Irán?

La red "Panha" se dedica a producir helicópteros para los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del ejercito iraní. De acuerdo a la OFAC, la empresa Pasargad Helicopter Company (PHC), con sedes en Irán y Alemania, recibió "numerosas solicitudes de helicópteros y repuestos" por parte de Panha, y utilizó "una red transnacional de adquisiciones" para conseguir estos artículos.

El organismo estadounidense afirma que entre 2022 y 2023 distintas empresas de varios países participaron de esta trama: el Star Management Group GmbH (SMG) de Alemania, la Cabuk Calisan Tasimacilik (CCT) de Turquía, la empresa Business United Unipessoal LDA de Portugal y la sociedad anónima Perfect Day Co, basada en Uruguay.

Esta última, según OFAC, "vendió o intentó vender piezas de helicóptero a PHC para su uso final por parte de Panha". Su director Amirhossein Salimi firmó varias facturas a PHC "por piezas de helicóptero por un valor total de decenas de miles de dólares", detallaron desde la oficina.

La lista de sanciones de la OFAC indica que Perfect Day Co Sociedad Anónima fue establecida en noviembre de 2014 y está ubicada en un edificio de avenida Bolivia, en el barrio Carrasco. Su nombre está vinculado a otra empresa llamada EPV Internacional. También marca que Salimi nació en Teherán y tiene 54 años.

OFAC Amir Salimi Amirhossein Salimi en el listado de sanciones de la OFAC Captura de pantalla

Según información de la Dirección General Impositiva (DGI) a la que accedió El Observador, Perfect Day fue habilitada en noviembre de 2016, con domicilio fiscal en una casa de la calle Alejo Rossell y Rius del barrio Parque Batlle, pero su Certificado de Vigencia Anual fue suspendido en junio de 2017 y venció en octubre de 2020.