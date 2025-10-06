La increíble historia de Kirian Rodríguez, compañero de Jeremía Recoba en Las Palmas, quien volvió al fútbol tras superar dos veces un cáncer y se quedó al final por los aplausos de los hinchas; mirá el video

El futbolista de Las Palmas, Kirian Rodríguez, compañero del uruguayo Jeremía Recoba , recuperado por segunda vez de un linfoma de Hodgkin, ha vuelto a jugar con el equipo amarillo 244 días después, este domingo frente a Cádiz en el Estadio de Gran Canaria (1-0), en la octava jornada de la Segunda división española.

El centrocampista tinerfeño entró en el minuto 77, en sustitución del francés Enzo Loiodice, con empate sin goles en el marcador, y fue recibido con una gran ovación por los más de 18.000 espectadores presentes en el coliseo isleño.

Kirian había jugado por última vez con el equipo grancanario durante la temporada anterior, en LaLiga EA Sports 2024-2025, el 3 de febrero frente a Girona en el Estadio Montilivi, y solo tres días después comunicó públicamente que había recaído del cáncer.

El pasado 11 de setiembre, el jugador del equipo amarillo anunció en conferencia de prensa que ya tenía el alta médica, y que solo necesitaba adquirir el ritmo necesario de entrenamientos para poder participar en los partidos.

COPA AUF URUGUAY Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

CLAUSURA Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Tres semanas y media después de ese feliz anuncio, Kirian ha entrado en la convocatoria del encuentro contra Cádiz, y al comienzo de la segunda parte empezó a realizar ejercicios de calentamiento, para entrar al césped del Estadio de Gran Canaria en el tramo final del compromiso, y ayudar a que su equipo terminara imponiéndose al rival gracias a un gol del central Sergio Barcia, a la salida de un córner ejecutado por Jonathan Viera en el minuto 85.

"Espero que sea un plus de energía"

Tras el partido, Kirian Rodríguez expresó su deseo de que la victoria ante el Cádiz (1-0) y su regreso a los terrenos de juego supongan "un plus de energía" para todo el entorno del conjunto isleño en la Segunda división española.

"Faltaba un punto de alegría y espero que estos tres puntos, y mi vuelta también, sean un plus de energía para la afición, para nosotros, y que empecemos a ganar los partidos de casa", dijo.

Con respecto a su vuelta al césped, que se produjo en el minuto 77 cuando el encuentro aún estaba empatado, reconoció que todavía le falta "un poquito más de chispa, porque hay dos o tres controles que a lo mejor se me van un poco, y necesito esa frescura para estar un poco más vivo y atento".

El futbolista se quedó solo con la hinchada de Las Palmas al término del partido en un momento muy emotivo que los seguidores le cantaron a él por su tremenda resiliencia.