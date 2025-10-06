Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La increíble historia de Kirian Rodríguez, compañero de Jeremía Recoba en Las Palmas, quien volvió al fútbol tras superar dos veces un cáncer y se quedó al final por los aplausos de los hinchas; mirá el video

Se vivió un momento muy emotivo en el estadio de la isla española luego del triunfo por la Segunda división de ese país

6 de octubre 2025 - 13:03hs

El futbolista de Las Palmas, Kirian Rodríguez, compañero del uruguayo Jeremía Recoba, recuperado por segunda vez de un linfoma de Hodgkin, ha vuelto a jugar con el equipo amarillo 244 días después, este domingo frente a Cádiz en el Estadio de Gran Canaria (1-0), en la octava jornada de la Segunda división española.

El centrocampista tinerfeño entró en el minuto 77, en sustitución del francés Enzo Loiodice, con empate sin goles en el marcador, y fue recibido con una gran ovación por los más de 18.000 espectadores presentes en el coliseo isleño.

Kirian había jugado por última vez con el equipo grancanario durante la temporada anterior, en LaLiga EA Sports 2024-2025, el 3 de febrero frente a Girona en el Estadio Montilivi, y solo tres días después comunicó públicamente que había recaído del cáncer.

El pasado 11 de setiembre, el jugador del equipo amarillo anunció en conferencia de prensa que ya tenía el alta médica, y que solo necesitaba adquirir el ritmo necesario de entrenamientos para poder participar en los partidos.

El Estadio Centenario
CLAUSURA

Mirá el único obstáculo que tiene aún Peñarol para jugar de visitante ante Cerro en el Estadio Centenario y no en el Tróccoli por el Torneo Clausura

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio
COPA AUF URUGUAY

Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

Tres semanas y media después de ese feliz anuncio, Kirian ha entrado en la convocatoria del encuentro contra Cádiz, y al comienzo de la segunda parte empezó a realizar ejercicios de calentamiento, para entrar al césped del Estadio de Gran Canaria en el tramo final del compromiso, y ayudar a que su equipo terminara imponiéndose al rival gracias a un gol del central Sergio Barcia, a la salida de un córner ejecutado por Jonathan Viera en el minuto 85.

"Espero que sea un plus de energía"

Tras el partido, Kirian Rodríguez expresó su deseo de que la victoria ante el Cádiz (1-0) y su regreso a los terrenos de juego supongan "un plus de energía" para todo el entorno del conjunto isleño en la Segunda división española.

"Faltaba un punto de alegría y espero que estos tres puntos, y mi vuelta también, sean un plus de energía para la afición, para nosotros, y que empecemos a ganar los partidos de casa", dijo.

Con respecto a su vuelta al césped, que se produjo en el minuto 77 cuando el encuentro aún estaba empatado, reconoció que todavía le falta "un poquito más de chispa, porque hay dos o tres controles que a lo mejor se me van un poco, y necesito esa frescura para estar un poco más vivo y atento".

El futbolista se quedó solo con la hinchada de Las Palmas al término del partido en un momento muy emotivo que los seguidores le cantaron a él por su tremenda resiliencia.

Temas:

Jeremía Recoba Las Palmas España Cádiz

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos