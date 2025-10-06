Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Con 17 convocados, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Marcelo Bielsa dio la lista de convocados de la selección uruguaya para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

6 de octubre 2025 - 9:38hs
Marcelo Bielsa selección uruguaya vs Chile Eliminatorias 2026 noviembre 2025
Foto: ATON / FocoUy
Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dio la lista de convocados para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, la que está conformada por varios jugadores que son suplentes y sin las principales figuras celestes.

La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia.

El primero será el viernes 10 a las 09:45 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán a la misma hora.

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España
Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que viajaron a Malasia, a la espera de la confirmación de la lista de convocados para los amistosos de octubre

Los convocados de Uruguay

La lista cuenta con dos goleros: Franco Israel y Cristopher Fiermarin.

Los defensas convocados son José Luis “Pumita” Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi.

Los volantes son Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez.

Embed - MINI-VLOG | El viaje de la Selección Uruguaya a Malasia | Fecha FIFA octubre | #AUFTV

Mientras que los volantes ofensivos, extremos y delanteros son Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.

Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México
Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México

Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México

Los que no estarán en Malasia

La difusión de la lista confirma que Uruguay encarará estos dos amistosos con equipos alternativos y sin sus principales figuras, al no estar citados los goleros Sergio Rochet ni Santiago Mele; ni los defensas Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Joaquín Piquerez y Matías Viña; como tampoco los volantes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz; ni los delanteros Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Cristian "Kike" Olivera y Brian Rodríguez.

Mirá la lista de convocados:

Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán
Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Lista de convocados de Uruguay:

Goleros: Franco Israel (Torino-ITA) y Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima-COL).

Defensas: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Santiago Bueno (Wolverhamptom Wanderers-ENG), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú-RUS), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis-MEX) y Marcelo Sarachi (Celtic-SCO).

Centocampistas: Nicolás Fonseca (León-MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Ignacio Laquintana (RB Bragantino-BRA), Facundo Torres (Palmeiras-BRA) y Rodrigo Zalazar (SC Braga-POR).

Delanteros: Federico Viñas (Real Oviedo-ESP), Agustín Álvarez Martínez (MonzaITA) y Luciano Rodríguez (Neom-KSA).

Bielsa tendrá que recurrir a los sparrings "invitados"

Con 17 jugadores convocados, el DT celeste tendrá que utilizar a jugadores de los 11 juveniles invitados que viajaron a Malasia para completar el banco de suplentes.

Ello son:

1. Paulo Da Costa, arquero de Peñarol

2. Brian Barboza, defensa de Peñarol

3. Pablo Cardozo, lateral de Danubio

4. Benjamín García, defensa de Montevideo City Torque

5. Julio Daguer, volante de Peñarol

6. Yuri Oyarzo, volante de Racing

7. Pablo Alcoba, volante de Albion

8. Luciano González, volante de Nacional

9. Mateo Alcoba, volante de Albion (quien reemplazó a Agustín Dos Santos, volante de Nacional que no viajó)

10. Alan Torterolo, extremo de Defensor Sporting

11. Facundo Martínez, extremo de Montevideo City Torque

12. Nicolás Azambuja delantero de Danubio

La selección de Uruguay se enfrentará a las de República Dominicana y Uzbekistán en dos partidos amistosos que se jugarán en Malasia enmarcados en la fecha FIFA de octubre.

El 10 de octubre la Celeste se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán en Malaca.

Ya sobre el final del año, Uruguay jugará dos amistosos en Norteamérica en los que enfrentará a Estados Unidos y México.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa República Dominicana

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos