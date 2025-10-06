Con 17 convocados, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Convocados de Uruguay para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , dio la lista de convocados para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, la que está conformada por varios jugadores que son suplentes y sin las principales figuras celestes.

La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia.

El primero será el viernes 10 a las 09:45 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán a la misma hora.

Los convocados de Uruguay

La lista cuenta con dos goleros: Franco Israel y Cristopher Fiermarin.

Los defensas convocados son José Luis “Pumita” Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi.

Los volantes son Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez.

Mientras que los volantes ofensivos, extremos y delanteros son Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.

Los que no estarán en Malasia

La difusión de la lista confirma que Uruguay encarará estos dos amistosos con equipos alternativos y sin sus principales figuras, al no estar citados los goleros Sergio Rochet ni Santiago Mele; ni los defensas Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Joaquín Piquerez y Matías Viña; como tampoco los volantes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz; ni los delanteros Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Cristian "Kike" Olivera y Brian Rodríguez.

Lista de convocados de Uruguay:

Goleros: Franco Israel (Torino-ITA) y Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima-COL).

Defensas: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Santiago Bueno (Wolverhamptom Wanderers-ENG), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú-RUS), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis-MEX) y Marcelo Sarachi (Celtic-SCO).

Centocampistas: Nicolás Fonseca (León-MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Kevin Amaro (Liverpool), Ignacio Laquintana (RB Bragantino-BRA), Facundo Torres (Palmeiras-BRA) y Rodrigo Zalazar (SC Braga-POR).

Delanteros: Federico Viñas (Real Oviedo-ESP), Agustín Álvarez Martínez (MonzaITA) y Luciano Rodríguez (Neom-KSA).

Bielsa tendrá que recurrir a los sparrings "invitados"

Con 17 jugadores convocados, el DT celeste tendrá que utilizar a jugadores de los 11 juveniles invitados que viajaron a Malasia para completar el banco de suplentes.

Ello son:

1. Paulo Da Costa, arquero de Peñarol

2. Brian Barboza, defensa de Peñarol

3. Pablo Cardozo, lateral de Danubio

4. Benjamín García, defensa de Montevideo City Torque

5. Julio Daguer, volante de Peñarol

6. Yuri Oyarzo, volante de Racing

7. Pablo Alcoba, volante de Albion

8. Luciano González, volante de Nacional

9. Mateo Alcoba, volante de Albion (quien reemplazó a Agustín Dos Santos, volante de Nacional que no viajó)

10. Alan Torterolo, extremo de Defensor Sporting

11. Facundo Martínez, extremo de Montevideo City Torque

12. Nicolás Azambuja delantero de Danubio

La selección de Uruguay se enfrentará a las de República Dominicana y Uzbekistán en dos partidos amistosos que se jugarán en Malasia enmarcados en la fecha FIFA de octubre.

El 10 de octubre la Celeste se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán en Malaca.

Ya sobre el final del año, Uruguay jugará dos amistosos en Norteamérica en los que enfrentará a Estados Unidos y México.