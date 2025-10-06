Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que viajaron a Malasia, a la espera de la confirmación de la lista de convocados para los amistosos de octubre

Al menos siete jugadores de la selección uruguaya ya viajaron rumbo a Malasia para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, a la espera de que el entrenador Marcelo Bielsa dé la lista de convocados.
El primer jugador confirmado fue Kevin Amaro, quien viajó el sábado junto a la delegación que partió de Montevideo tras haber jugado el viernes con Liverpool.
Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España
Luego, la cuenta de la selección uruguaya confirmó otros dos convocados: Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México.
Otros tres que viajaron fueron el golero Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España.
Otro jugador que está convocado es José Luis "Pumita" Rodríguez, de Vasco Da Gama de Brasil, club que confirmó su citación.
La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia.
El primero será el viernes 10 a las 09:45 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán a la misma hora.
