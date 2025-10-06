Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que viajaron a Malasia, a la espera de la confirmación de la lista de convocados para los amistosos de octubre

La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia, los próximos días viernes y lunes

6 de octubre 2025 - 8:17hs
Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México

Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México

@Uruguay

Al menos siete jugadores de la selección uruguaya ya viajaron rumbo a Malasia para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, a la espera de que el entrenador Marcelo Bielsa dé la lista de convocados.

El primer jugador confirmado fue Kevin Amaro, quien viajó el sábado junto a la delegación que partió de Montevideo tras haber jugado el viernes con Liverpool.

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España
Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Luego, la cuenta de la selección uruguaya confirmó otros dos convocados: Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México.

es un orgullo tremendo ser el unico del futbol uruguayo convocado: kevin amaro hablo en la partida de la seleccion uruguaya y conto que lo sorprendio de bielsa; mira el video
SELECCIÓN URUGUAYA

"Es un orgullo tremendo ser el único del fútbol uruguayo convocado": Kevin Amaro habló en la partida de la selección uruguaya y contó qué lo sorprendió de Bielsa; mirá el video

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Otros tres que viajaron fueron el golero Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España.

Otro jugador que está convocado es José Luis "Pumita" Rodríguez, de Vasco Da Gama de Brasil, club que confirmó su citación.

La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia.

El primero será el viernes 10 a las 09:45 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán a la misma hora.

Embed - Atención a prensa | Kevin Amaro | Fecha FIFA octubre | #AUFTV
Temas:

Marcelo Bielsa FIFA Malasia

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos