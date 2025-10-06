Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que viajaron a Malasia, a la espera de la confirmación de la lista de convocados para los amistosos de octubre

Luciano Rodríguez, de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria, de San Luis de México

Al menos siete jugadores de la selección uruguaya ya viajaron rumbo a Malasia para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, a la espera de que el entrenador Marcelo Bielsa dé la lista de convocados.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El primer jugador confirmado fue Kevin Amaro , quien viajó el sábado junto a la delegación que partió de Montevideo tras haber jugado el viernes con Liverpool.

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España

Luego, la cuenta de la selección uruguaya confirmó otros dos convocados: Luciano Rodríguez , de Neom SC de Arabia Saudita, y Juan Manuel Sanabria , de San Luis de México.

SELECCIÓN URUGUAYA La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

SELECCIÓN URUGUAYA "Es un orgullo tremendo ser el único del fútbol uruguayo convocado": Kevin Amaro habló en la partida de la selección uruguaya y contó qué lo sorprendió de Bielsa; mirá el video

Otros tres que viajaron fueron el golero Franco Israel de Torino de Italia, y los defensas Nicolás Marichal de Dínamo de Moscú y Santiago Mouriño de Villarreal de España.

Otro jugador que está convocado es José Luis "Pumita" Rodríguez, de Vasco Da Gama de Brasil, club que confirmó su citación.

La selección uruguaya jugará dos amistosos de Fecha FIFA de octubre en Malasia.

El primero será el viernes 10 a las 09:45 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán a la misma hora.