Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre habló tras el triunfo de Peñarol ante Danubio, dijo que "no hay nada definido", contó qué le falta a Ignacio Sosa para volver, y ponderó individualidades

El técnico aurinegro habló este domingo en conferencia de prensa en el Estadio Campeón del Siglo

5 de octubre 2025 - 20:37hs
Gustavo Matosas, técnico de Danubio, y Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido por el Torneo Clausura

Gustavo Matosas, técnico de Danubio, y Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol le ganó casi que con lo justo a Danubio, 2-0, porque en realidad, lo consiguió en los minutos finales, luego de 80' para el olvido en el que no le salieron las cosas, pero mantiene la punta del Torneo Clausura y sigue a tiro en la Tabla Anual.

Lo que dijo Diego Aguirre

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló luego de la victoria contra Danubio que fue muy costosa.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, es normal que cuesten y que en esta etapa decisiva terminemos sufriendo un poco. Terminé contento por los que entraron y definieron. En la primera parte no tuvimos chances", resumió el encuentro el DT carbonero en conferencia de prensa.

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 2-0 Danubio: tras 80 minutos malos, afloró el espíritu y las individualidades y el equipo de Diego Aguirre ganó otra vez por el Torneo Clausura

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

20251005 Jaime Báez se trepa a Héctor Villalba por su golazo para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
Jaime Báez se trepa a Héctor Villalba por su golazo para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Jaime Báez se trepa a Héctor Villalba por su golazo para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Consultado acerca de la ausencia de Ignacio Sosa, indicó: "Nacho tuvo un golpe el otro día y no sabíamos si ponerlo o no, y preferimos darle descanso luego de un par de días entrenando diferenciado. Ya estará para la próxima fecha".

También le preguntaron por el rendimiento de Leonardo Fernández y si no siente que bajó.

"Sigue siendo el jugador totalmente decisivo que es, el que claramente tiene genialidades. Lo que extrañamos son los goles de tiro libre, el punto alto de él el año pasado, no se le ha dado, pero el gol de Leo va a llegar. No termina este año sin goles de tiro libre", dijo sonriendo.

Aguirre sostuvo por otra parte: "Estamos moviendo las piezas por algunas lesiones y buscamos alternativas. Estamos encontrando los rendimientos. El ganar ayuda y hace que todo sea en un clima positivo. Pero queda mucho porque es una ventaja importante, pero aún restan 15 puntos. Tenemos que ganarlos cinco partidos que quedan para estar tranquilos".

20251005 Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Por otra parte, admitió que "comparado con Cerro Largo, sí se terminó el doble 9 (entre Maximiliano Silvera y Matías Arezo). Hoy buscamos el cambio con Matías. No es que no van a volver a jugar juntos, porque lo van a hacer. En algún momento lo pensé, pero luego elegí otra cosa. Encaminado está el torneo, pero encaminado no significa nada, ya que si no ganamos el próximo partido, se complica todo. Vamos a tratar de ganar el próximo encuentro y tratar de ganar el Clausura. No siento que haya nada definido".

"Tenemos que trabajar e ir consiguiendo el primer objetivo. Pero no voy a hablar de nada que no sea el Clausura, porque la verdad, falta mucho. Puedo estar intranquilo por algunas cosas, pero no te las voy a decir. Tito Villalba no ha tenido la continuidad y me siento reconfortado porque él se merece tener más minutos. Cuando fue a entrar, hubo alguna crítica o que no era la solución, pero la cancha es la que determina quién es importante y allí lo demostró", añadió.

20251005 Mateo Peralta de Danubio ante Javier Méndez de Peñarol por el Torneo Clausura
Mateo Peralta de Danubio ante Javier Méndez de Peñarol por el Torneo Clausura

Mateo Peralta de Danubio ante Javier Méndez de Peñarol por el Torneo Clausura

Según Aguirre, "Matías Arezo es un gran jugador, un gran refuerzo y hoy entró y fue clave porque hizo el gol y dio la asistencia para el segundo. Ojalá que podamos seguir celebrando sus goles y lo de Maxi Silvera para acercarnos a lo que queremos".

El entrenador carbonero admitió que tenía "la duda de poner a Jaime (Báez) de entrada, pero recién está sumándose al equipo y preferí que no. Pero entró muy bien y me dejó contento porque fue el Jaime que fuimos a buscar y eso me reconforta mucho".

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Danubio Torneo Clausura Ignacio Sosa Leonardo Fernández Matías Arezo Maximiliano Silvera

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura y la Anual tras el triunfo de Nacional y el empate de Boston River vs Juventud, en los partidos del sábado por la décima fecha

Nicolás López y Christian Ebere
NACIONAL

La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos