Diego Aguirre habló tras el triunfo de Peñarol ante Danubio, dijo que "no hay nada definido", contó qué le falta a Ignacio Sosa para volver, y ponderó individualidades

Gustavo Matosas, técnico de Danubio, y Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido por el Torneo Clausura

Peñarol le ganó casi que con lo justo a Danubio, 2-0, porque en realidad, lo consiguió en los minutos finales, luego de 80' para el olvido en el que no le salieron las cosas, pero mantiene la punta del Torneo Clausura y sigue a tiro en la Tabla Anual.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló luego de la victoria contra Danubio que fue muy costosa.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, es normal que cuesten y que en esta etapa decisiva terminemos sufriendo un poco. Terminé contento por los que entraron y definieron. En la primera parte no tuvimos chances", resumió el encuentro el DT carbonero en conferencia de prensa.

SELECCIÓN URUGUAYA La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

CLAUSURA Peñarol 2-0 Danubio: tras 80 minutos malos, afloró el espíritu y las individualidades y el equipo de Diego Aguirre ganó otra vez por el Torneo Clausura

20251005 Jaime Báez se trepa a Héctor Villalba por su golazo para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura Jaime Báez se trepa a Héctor Villalba por su golazo para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Consultado acerca de la ausencia de Ignacio Sosa, indicó: "Nacho tuvo un golpe el otro día y no sabíamos si ponerlo o no, y preferimos darle descanso luego de un par de días entrenando diferenciado. Ya estará para la próxima fecha".

También le preguntaron por el rendimiento de Leonardo Fernández y si no siente que bajó.

"Sigue siendo el jugador totalmente decisivo que es, el que claramente tiene genialidades. Lo que extrañamos son los goles de tiro libre, el punto alto de él el año pasado, no se le ha dado, pero el gol de Leo va a llegar. No termina este año sin goles de tiro libre", dijo sonriendo.

Aguirre sostuvo por otra parte: "Estamos moviendo las piezas por algunas lesiones y buscamos alternativas. Estamos encontrando los rendimientos. El ganar ayuda y hace que todo sea en un clima positivo. Pero queda mucho porque es una ventaja importante, pero aún restan 15 puntos. Tenemos que ganarlos cinco partidos que quedan para estar tranquilos".

20251005 Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Por otra parte, admitió que "comparado con Cerro Largo, sí se terminó el doble 9 (entre Maximiliano Silvera y Matías Arezo). Hoy buscamos el cambio con Matías. No es que no van a volver a jugar juntos, porque lo van a hacer. En algún momento lo pensé, pero luego elegí otra cosa. Encaminado está el torneo, pero encaminado no significa nada, ya que si no ganamos el próximo partido, se complica todo. Vamos a tratar de ganar el próximo encuentro y tratar de ganar el Clausura. No siento que haya nada definido".

"Tenemos que trabajar e ir consiguiendo el primer objetivo. Pero no voy a hablar de nada que no sea el Clausura, porque la verdad, falta mucho. Puedo estar intranquilo por algunas cosas, pero no te las voy a decir. Tito Villalba no ha tenido la continuidad y me siento reconfortado porque él se merece tener más minutos. Cuando fue a entrar, hubo alguna crítica o que no era la solución, pero la cancha es la que determina quién es importante y allí lo demostró", añadió.

20251005 Mateo Peralta de Danubio ante Javier Méndez de Peñarol por el Torneo Clausura Mateo Peralta de Danubio ante Javier Méndez de Peñarol por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Según Aguirre, "Matías Arezo es un gran jugador, un gran refuerzo y hoy entró y fue clave porque hizo el gol y dio la asistencia para el segundo. Ojalá que podamos seguir celebrando sus goles y lo de Maxi Silvera para acercarnos a lo que queremos".

El entrenador carbonero admitió que tenía "la duda de poner a Jaime (Báez) de entrada, pero recién está sumándose al equipo y preferí que no. Pero entró muy bien y me dejó contento porque fue el Jaime que fuimos a buscar y eso me reconforta mucho".