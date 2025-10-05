Dólar
El Observador / CLAUSURA

Peñarol vs Danubio EN VIVO: discretísimo primer tiempo de ambos, sobre todo, de los aurinegros por el Torneo Clausura

Seguí aquí EN VIVO toda la previa y las acciones del encuentro entre Peñarol vs Danubio por la décima fecha del Torneo Clausura

5 de octubre 2025 - 18:48hs
Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy
Luis Femia de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura

Luis Femia de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: @DanubioFC
Maximiliano Olivera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Maximiliano Olivera de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: @LigaAUF
Diego García de Peñarol ante Danubio

Diego García de Peñarol ante Danubio

Foto: Leonardo Carreño
Danubio Peñarol campeonato apertura 2025/
Foto: Leonardo Carreño
Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio

Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

Peñarol afronta una nueva final en este Torneo Clausura y lo hará este domingo desde la hora 18 ante Danubio, un rival muy complicado y que ha mejorado notablemente su desempeño, cuando lo reciba en el Estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del campeonato.

Aquí la previa y los detalles del partido:




Terminó el primer tiempo: están 0-0

Igualan 0-0 al término de un pobre primer tiempo.



Minuto 45: se juega 1' de adición

Se disputa 1 minuto de tiempo añadido.



Minuto 44: Goicoechea salvó a Danubio

Un gran tiro libre de Leonardo Fernández la sacó al córner Leonardo Goicoechea.



Minuto 43: Peñarol trata de mejorar desde el medio

Se jugó poco en esta primera parte y los aurinegros intentan mejorar desde la mitad de la cancha.



Minuto 39: el encuentro se hace de ida y vuelta

Los dos buscan, aunque lejos de los arcos por ahora.



Minuto 35: amarilla en Peñarol

Error en la salida de Nahuel Herrera que recibió la amonestación por falta sobre Camilo Mayada.



Minuto 34: no llega con peligro Peñarol

El equipo de Diego Aguirre juega lejos del arco rival.



Minuto 29: Danubio emparejó el partido

El encuentro se hizo más parejo ya que Danubio creció en su juego.



Minuto 22: gran cierre de Diego García

Diego García ayudó en defensa y tuvo un gran cierre cuando Danubio estaba cerca del primero.



Minuto 21: el encuentro se estancó

Si bien Peñarol tiene más la pelota, el juego no aparece y parece haberse estancado el partido.



Minuto 14: llegó Peñarol con Maximiliano Olivera

Danubio espera en su campo y eso lo aprovecha Peñarol. Su primera llegada de peligro se dio con un remate de Maximiliano Olivera.



Minuto 12: Peñarol juega más por la izquierda con Umpiérrez

Leandro Umpiérrez juega abierto, pero esta vez, por izquierda, y por allí es por donde busca por ahora Peñarol.



Minuto 7: Peña tuvo el gol y salvó Cortés

Brayan Cortés le sacó el gol a un cabezazo de Peña tras gran centro de Leandro Sosa.



Minuto 4: Danubio salió mejor en el inicio del partido

La visita llegó un par de veces y no aprovechó errores defensivos de Peñarol.



Comenzó el partido entre Peñarol vs Danubio

Ya juegan ambos por la fecha 10 del Torneo Clausura.



Decenas de niños entraron con Peñarol

Varias mascotas ingresaron con Peñarol al campo de juego.



Los dos están a punto de salir al campo de juego

Ambos equipos ya están listos para salir, como indica el protocolo, junto a los jueces, al campo de juego del Estadio Campeón del Siglo.



Largas colas de autos fuera del Estadio Campeón del Siglo

A esta hora, a falta de 12 minutos, hay una fila extensa de automóviles en la Ruta 102.



Ambos equipos volvieron a vestuarios

Los dos ya se encuentran en sus respectivos camarines para los últimos aprontes.



Siguen calentando los equipos

Continúa la preparación previa con mayor exigencia a medida que se acerca la hora del partido.



Se sigue acercando público al Estadio Campeón del Siglo

Hasta ahora se llevan vendidas unas 16.000 entradas para el partido y la gente se sigue acercando al escenario de juego.



Los dos planteles salieron a calentar

Comenzó el calentamiento previo para ambos equipos.



Danubio también tiene a su equipo

Estos son los 11 de Gustavo Matosas para enfrentar a Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanubioFC/status/1974927592986968381&partner=&hide_thread=false



Peñarol confirmó a sus 11 titulares

Los aurinegros ya tienen a sus 11 titulares:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1974927907257782335&partner=&hide_thread=false



Llegó Danubio al Estadio Campeón del Siglo

Los danubianos también arribaron al escenario carbonero para enfrentar al equipo de Diego Aguirre.

Live Blog Post



A falta de minutos para que Diego Aguirre dé a conocer los 11 titulares, este es el equipo probable ante Danubio; Brayan Cortés; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Diego García; Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

Live Blog Post



Gustavo Matosas dio a conocer los convocados de la Curva de Maroñas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanubioFC/status/1974843230211481647&partner=&hide_thread=false



Peñarol ya llegó al Estadio Campeón del Siglo

El plantel carbonero ya se encuentra en el escenario para enfrentar a Danubio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1974918252624306494&partner=&hide_thread=false



Esta es la lista de convocados de Diego Aguirre para enfrentar a Danubio

Aquí están los reservados:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1974878867472228797&partner=&hide_thread=false



Ignacio Sosa se pierde el partido

El volante Ignacio Sosa, titular indiscutido de Diego Aguirre, se pierde el partido por una pequeña molestia.

20250824 Ignacio Sosa Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025 Foto Inés Guimaraens (7)
Ignacio Sosa

Ignacio Sosa



Así luce el Estadio Campeón del Siglo, a una hora y 45 minutos para el partido

Aún no se han abierto las puertas para el público en general a falta de una hora y 45 minutos para Peñarol vs Danubio.

campeon del siglo



Por dónde ver el partido entre Peñarol vs Danubio

El encuentro se puede ver a través de VTV Plus y por streaming, en Disney +.

Live Blog Post



El árbitro del encuentro será Javier Burgos.

20250126 Javier Burgos Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (16).jpeg
Javier Burgos

Javier Burgos



Comienza la cobertura del partido Peñarol vs Danubio por el Torneo Clausura

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Peñarol vs Danubio por la fecha 10 del Torneo Clausura.

