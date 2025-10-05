El emotivo posteo de David Terans luego de que se conociera su lesión en el tendón de Aquiles que lo deja fuera de la temporada de Peñarol

Mientras Peñarol está pronto para jugar un nuevo partido crucial por el Torneo Clausura este domingo como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Danubio por la fecha 10, el volante del plantel, David Terans envió un mensaje con un posteo luego de que se conociera su lesión.

Como informó Referí el viernes a la noche, se confirmó que el futbolista tiene rotura parcial del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, por lo que estará tres meses fuera de las canchas y se perderá lo que resta de la temporada.

La buena noticia es que dicho tendón no se rompió del todo y que el jugador no debe pasar por cirugía, lo que hubiera sido al menos, el doble de tiempo de recuperación.

David Terans se suma a la baja de Javier Cabrera, quien fuera operado hace un par de semanas de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, por lo que estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

Terans termina su contrato a fin de año con Peñarol y allí habrá que ver si continúa o no, más allá de que si sigue lesionado, el club está obligado a extenderle el contrato.

El futbolista escribió en su cuenta de Instagram en las últimas horas, un mensaje.

"La Fe no solo te da la capacidad de resistir, sino también la de superarte, cambiar y crecer en cada aspecto de la vida!!", fue lo que escribió.

