El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El emotivo posteo de David Terans luego de que se conociera su lesión en el tendón de Aquiles que lo deja fuera de la temporada de Peñarol

El volante aurinegro vive un momento complicado y lo quiso reflejar en palabras

5 de octubre 2025 - 16:37hs
David Terans en Peñarol

David Terans en Peñarol

Mientras Peñarol está pronto para jugar un nuevo partido crucial por el Torneo Clausura este domingo como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Danubio por la fecha 10, el volante del plantel, David Terans envió un mensaje con un posteo luego de que se conociera su lesión.

La buena noticia es que dicho tendón no se rompió del todo y que el jugador no debe pasar por cirugía, lo que hubiera sido al menos, el doble de tiempo de recuperación.

El mensaje de David Terans

David Terans se suma a la baja de Javier Cabrera, quien fuera operado hace un par de semanas de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, por lo que estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

Luis Femia de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol vs Danubio EN VIVO: el equipo de Diego Aguirre no llega con peligro al arco danubiano por el Torneo Clausura

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Terans termina su contrato a fin de año con Peñarol y allí habrá que ver si continúa o no, más allá de que si sigue lesionado, el club está obligado a extenderle el contrato.

El futbolista escribió en su cuenta de Instagram en las últimas horas, un mensaje.

"La Fe no solo te da la capacidad de resistir, sino también la de superarte, cambiar y crecer en cada aspecto de la vida!!", fue lo que escribió.

Aquí se puede ver su posteo:

Embed
