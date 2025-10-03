Dólar
PEÑAROL

La buena y la mala noticia que recibió Peñarol sobre la lesión de David Terans; mirá el parte médico oficial

El futbolista David Terans será baja para lo que resta de la temporada 2025 en Peñarol

3 de octubre 2025 - 20:07hs
David Terans

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol confirmó este viernes que el futbolista David Terans sufrió una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y que Diego Aguirre perderá a otro futbolista del plantel principal en la recta final del Torneo Clausura.

Terans estuvo en el banco de suplentes en el último partido y no ingresó, y se lesionó esta semana en un entrenamiento.

La buena noticia que tuvo el jugador y el club es que no lo operan y que no deben someterlo a cirugía.

La mala, que Terans no podrá jugar hasta el próximo año y que Aguirre lo pierde para el resto de la Liga AUF Uruguaya 2025, en la que busca su bicampeonato.

El proceso de recuperación del jugador tendrá una primera etapa en la que le colocaron una bota durante seis semanas (un mes y medio).

Luego que se la retiran y tendrá tres meses más de recuperación para volver a competir.

Así lo informó Peñarol este viernes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1974247453894332519&partner=&hide_thread=false

Terans es el segundo futbolista que Peñarol pierde en un mes, cuando necesita ganar el Torneo Clausura o terminar primero en la Tabla Anual para seguir peleando por el título de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El 6 de setiembre, sufrió la baja de Javier Cabrera por una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de las canchas por el resto de la temporada y fue sometido a una intervención quirúrgica.

A raíz de la lesión de Cabrera, para reforzar el equipo, hace dos semanas retornó a Los Aromos Jaime Báez, luego de partir libre en mayo del club y hasta su regreso a Uruguay no había conseguido equipo.

Un cambio en el equipo titular para jugar ante Danubio

Para el partido de este domingo ante Danubio, el entrenador Diego Aguirre proyecta un cambio, la salida de Mathías Arezo y el ingreso de otro volante: Diego García o Leandro Umpiérrez.

Este es el probable equipo de Peñarol para jugar ante Danubio: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Eric Remedi, Diego García o Leandro Umpiérrez; Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

