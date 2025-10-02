Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Peñarol jugará el domingo en el Campeón del Siglo frente a Danubio por la décima fecha del Torneo Clausura

2 de octubre 2025 - 22:00hs
Leonardo Fernández y David Terans

Foto: Leonardo Carreño

Diego Aguirre sumó otro problema y una enorme preocupación en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura, al confirmar la baja por lesión de David Terans mientras en el club esperan los estudios que le realizarán para conocer la gravedad de lo que le ocurrió al delantero.

Terans estuvo en el banco de suplentes en el partido que el sábado Peñarol le ganó 3-1 a Cerro Largo y no ingresó.

Esta semana se lesionó en uno de los entrenamientos y fue sometido a diferentes estudios.

La lesión del jugador es en el tendón de Aquiles y esperan por unos estudios que le realizarán este viernes para confirmar si se pierde o no el resto de la temporada.

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Juan Carlos De Lima y un festejo decisivo para Peñarol
FÚTBOL

El golazo que pocos recuerdan de Juan Carlos De Lima para Peñarol, fuera de los clásicos, que salvó el segundo quinquenio en 1997; mirá el video

En una entrevista que brindó este jueves al programa 100% Deporte de Sport 890, Aguirre confirmó la baja del extremo.

"Está con un temita físico y seguramente no va a estar para el fin de semana", dijo.

El 6 de setiembre, hace menos de un mes, Peñarol sufrió la baja de Javier Cabrera por una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de las canchas por el resto de la temporada y fue sometido a una intervención quirúrgica.

A raíz de la lesión de Cabrera, para reforzar el equipo, hace dos semanas retornó a Los Aromos Jaime Báez, luego de partir libre en mayo del club y hasta su regreso a Uruguay no había conseguido equipo.

Peñarol lidera la tabla del Torneo Clausura con cuatro puntos de ventaja sobre Boston River y cinco con Nacional:

