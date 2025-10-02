El sentido mensaje de la pareja de Kike Olivera ante su compleja situación en Gremio: "Gracias a Dios él tiene la cabeza muy bien desarrollada"

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Cristian “Kike” Olivera , no pasa por un buen momento en Gremio de Porto Alegre y su pareja, Melanie Guevara, salió a respaldarlo con un sentido mensaje en las redes sociales.

Según el diario Zero Hora, el uruguayo está descontento con la pérdida de minutos en el plantel de Gremio desde su regreso de la fecha FIFA.

El delantero, quien ha sido poco utilizado por Mano Menezes, le pidió a sus empresarios que busquen opciones en el mercado para una posible salida, según informa el citado medio.

A su vez, expresa que, entre bastidores, la directiva de Gremio se muestra insatisfecha con algunas conductas del jugador, como faltar a los entrenamientos tras ser convocado por la selección uruguaya.

Este miércoles, Gremio visitó a Santos por el Brasileirao y el atacante no fue convocado.

El mensaje de la pareja de Kike Olivera

Ante esa situación, la pareja de Kike Olivera, hizo una publicación en sus redes sociales esta semana en la que defendió al futbolista que llegó este año a Gremio en un pase récord para el club por US$ 4.5 millones.

“Hoy en día muchas personas hablan y critican sobre los jugadores de futbol, esas personas que solo lo ven de afuera, que no se ponen en los pies de ellos, ni mucho menos en su cabeza, es fácil criticar de afuera, lo difícil es tener la mente tan bien desarrollada y equilibrada para soportar todo lo que soportan los jugadores, nadie valora el sacrificio que uno tuvo que hacer para llegar donde esta, y que en el lugar donde estas no te valoren, no valoren tu capacidad, no confíen en vos, para un partido fácil, para qué ponerlo, "hoy no lo necesitamos", mientras que en partidos difíciles sí lo ponen porque lo necesitan, para que después la torcida se ponga en contra de uno y te critiquen”, señaló.

Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara

“Para criticar sin saber, primero pónganse en los pies de el jugador y principalmente en su mente, a ver si ustedes soportarían una sola cosa de todo lo que jugadores soportan, gracias a Dios el tiene la cabeza muy bien desarrollada, ¿pero qué pasaría si no fuera así?”, agregó Guevara.

También pidió que valoren a los futbolistas. “Uno siempre quiere avanzar para mejorar, en todos los aspectos, tanto de equipos como de económico, pero que tal si ese lugar no es donde nos hace feliz. Hay veces que es mejor quedarse donde estás, sin avanzar en lo económico y dejando sueños atrás, pero estar feliz, verse feliz y contento en un lugar donde te valoran y confían en tu capacidad, eso sí es lindo. Y ojalá todos los equipos de futbol se dieran cuenta, y valoren un poquito más al jugador y principalmente se pongan en los pies y mente de ellos… Para darse cuenta todo lo que tienen que soportar”.

Por último, le envió un mensaje directo a Olivera. “Ya vendrán momentos mejores mi amor, estoy orgullosa de vos, valoro un montón el esfuerzo que haces todos los días. Te amo @cristianolivera967”.