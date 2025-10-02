El jugador de Rentistas, hijo de padre uruguayo, que fue convocado por República Dominicana y que puede debutar ante la selección de Marcelo Bielsa en el próximo amistoso

Un jugador juvenil de Rentistas, de 18 años, hijo de padre uruguayo y con tres partidos en Primera, fue convocado por la selección de República Dominicana y podría debutar ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el amistoso del próximo 10 de octubre (09:45 horas) en Malasia.

Se trata de Luis Meneses , delantero nacido en Nueva York, Estados Unidos, y que es hijo de padre uruguayo y madre dominicana.

Por la nacionalidad de su padre, puede ser seleccionado por Uruguay, pero República Dominicana ya lo incluyó en la lista para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre, entre los que aparece el duelo ante la celeste.

Luis Meneses fue convocado por la Selección Mayor de República Dominicana.

Así lo anunció Rentistas en sus redes, que tendrá a un jugador convocado a su selección.

Además, puede ser citado por Estados Unidos por ser su país de nacimiento.

Si el futbolista juega un partido oficial con una selección mayor, pasará a ser elegible solo por ese combinado.

Meneses, de 1,85 metros y 70 kilos, llegó este año a los “bichos colorados” y sumó tres presencias en el Torneo Competencia de la Segunda división, con apenas 11 minutos en cancha.

El delantero de pie derecho, que también puede ser extremo por ambas bandas, volvió a estar en convocatorias de la Primera de Rentistas el 31 de agosto ante Artigas y el pasado 20 de setiembre ante Atenas, partidos en los que fue suplente y no ingresó

En su entorno entienden que tiene muchas chances de que debute en el amistoso ante Uruguay el próximo 10 de octubre.

Así se prepara República Dominicana:

La selección dominicana de fútbol se enfrentará con la de Uruguay en un amistoso el 10 de octubre próximo en el National Stadium Bukit Jalil, en Kuala Lumpur (Malasia), informó este lunes la gerencia del equipo quisqueyano.

El argentino Marcelo Neveleff, seleccionador del equipo dominicano, convocó a 27 jugadores entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras en la Copa Oro y que se perdieron el juego ante Jordania, el pasado 9 de setiembre en Amán, por compromisos con sus respectivos clubes, agregó la información.

También regresa a una convocatoria el golero Noam Bauman, quien participó en los amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado.

La plantilla volverá a contar con el defensa Júnior Firpo, del Betis español, su figura de mayor nivel desde hace varios años.

000-338u48u-jpg..webp Pellistri entró y complicó a Junior Firpo Oli Scarff / AFP

República Dominicana enfrentará a otra selección mundialista por segunda Fecha FIFA consecutiva, "en medio de las dificultades para conseguir rivales de alto nivel a los que se les pueda sacar el mayor provecho", según dice en el comunicado.

Los convocados por 'el Ruso' Neveleff son:

Guardametas: Xavi Valdez (Nashville-USA), Noam Baumann (Sagamihara-JAP) y Miguel Lloyd (Cibao).

Defensas: Joao Urbáez (Flamurtari Vlorë-ALB), Marlon Mena (Parma-ITA), Jimmy Kaparos (Patro Eidsen-BEL), Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol-ESP), Noah Dollenmayer (San Antonio-USA), Miguel Beltré (Azuqueca-ESP), José Carlos Abreu (Delfines del Este), Júnior Firpo (Real Betis-ESP) y Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk-NED).

Mediocampistas: Heinz Morschel (Vizela-POR), Fabián Messina (Arenas Club de Getxo-ESP), Omar De La Cruz (Cibao), Pablo Rosario (Oporto-POR), Jean Carlos López (Cibao), Lucas Breton (Málaga-ESP) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK-AZB).

Delanteros: Luis Meneses (Rentistas-URU), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe-BUL), Edison Azcona (Las Vegas Lights-USA), Javier Roces (Cibao), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-RUS), Óscar Ureña (Barcelona Atlétic), Erik Japa (Umecit-PAN) y Dorny Romero (Bolívar-BOL).

