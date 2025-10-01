Se suspendió el amistoso de la selección uruguaya local ante Universidad Católica de Chile; mirá los motivos que señalaron los trasandinos

Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI

El amistoso que iba a jugar la selección uruguaya local ante Universidad Católica de Chile el próximo 12 de octubre fue suspendido , según informó el equipo chileno mediante un comunicado publicado este martes en sus redes sociales.

El encuentro con el equipo celeste conformado con futbolistas del medio local fue cancelado y no se llevará a cabo, según la nota del club chileno que fue reposteada por la selección uruguaya.

En el comunicado que publicó la cuenta oficial de la Catóica en sus redes sociales afirma que "esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso.

Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una Selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado. Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que… pic.twitter.com/NlfXHKPYi8

"La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol", detacaron.

"Esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes", indicaron.

El encuentro amistoso se iba a jugar en el marco de la inauguración del nuevo estadio de la Universidad Católica.

En las últimas horas hubo versiones referentes a la dificultad para armar el combinado local con jugadores del Campeonato Uruguayo debido a que la temporada está en instancias definitorias. En ese sentido, se manejó la posibilidad de que se citaran a jugadores de Segunda división. Finalmente, el partido fue cancelado.