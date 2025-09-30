La propuesta que le hizo Peñarol a Maximiliano Silvera para extender su contrato con el club

Peñarol quiere cerrar cuanto antes el vínculo con uno de sus jugadores considerados muy importantes de parte del técnico Diego Aguirre y en ese contexto, el nombre de Maximiliano Silvera está desde hace algunos meses encima de la mesa sin que se haya llegado a un acuerdo, ya que su contrato vence a fin de año.

Hace casi un mes, el 3 de setiembre pasado, Referí informó por qué en ese momento no hubo acuerdo con el goleador para extender su vinculación con la institución carbonera.

Según informaron entonces fuentes del club aurinegro a Referí, el delantero entendía que la oferta que hizo Peñarol no era satisfactoria desde el punto de vista económico y pretendía una mejora.

A su vez, los mismos consultados sostenían que ya se habían mejorado los números primarios, pero continuaba sin haber acuerdo.

20250921 Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol admitió aquel 3 de setiembre que la cifra que ya se había subido, era el tope que le podía ofrecer. Si bien la situación avanzó, porque siguieron las conversaciones, aún no se cerró al 100%.

La nueva propuesta de Peñarol

Peñarol siguió avanzando en estos últimos días para que Maximiliano Silvera continúe en el club.

Según informó una fuente a Referí, más allá de lo económico -que se mantuvo en lo que se venía hablando- "Peñarol le ofreció a Maxi un contrato por dos años".

De todas maneras, en el club esperan poder manejar los tiempos con el futbolista, no apurarlo, por lo que, según el mismo consultado, si deben aguardar hasta fin de año para saber su resolución, lo esperarán. "Todo apunta a que volveremos a hablar en diciembre", acotó.