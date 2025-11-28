La selección uruguaya femenina perdió 1-0 en la hora este viernes de visitante ante Paraguay en el Estadio La Huerta de Asunción en lo que fue la tercera fecha de la Liga de Naciones, un símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino, que clasifica al Mundial de 2027 en Brasil.
¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya femenina por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027?
La celeste ya comenzará a prepararse para lo que será la cuarta fecha del símil de lo que son las Eliminatorias