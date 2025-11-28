Dólar
LIGA DE NACIONES

¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya femenina por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027?

La celeste ya comenzará a prepararse para lo que será la cuarta fecha del símil de lo que son las Eliminatorias

28 de noviembre 2025 - 22:04hs
Fátima Acosta de Paraguay disputa el balón con Belén Aquino de Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

Fátima Acosta de Paraguay disputa el balón con Belén Aquino de Uruguay por la Liga de Naciones Femenina 

FOTO: EFE

La selección uruguaya femenina perdió 1-0 en la hora este viernes de visitante ante Paraguay en el Estadio La Huerta de Asunción en lo que fue la tercera fecha de la Liga de Naciones, un símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino, que clasifica al Mundial de 2027 en Brasil.

La celeste ahora se preparará para el segundo partido de esta fecha FIFA.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya femenina por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027?

Ahora Uruguay enfrentará a Ecuador y lo hará el próximo martes 2 de diciembre.

El encuentro comenzará a la hora 18 y se disputará en el Parque Viera.

Deisy Ojeda de Paraguay disputa el balón con Ángela Gómez de Uruguay por la Liga de Naciones Femenina
LIGA DE NACIONES

Paraguay 1-0 Uruguay: la celeste pagó carísimo un error en la adición y perdió en la hora por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura
PEÑAROL

El detrás de escena de Nahuel Herrera previo al clásico: Peñarol contrató a un kinesiólogo argentino para que mejore su hombro y Diego Aguirre lo prueba este sábado

¿Dónde ver Uruguay vs Ecuador por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027?

El partido se podrá ver gratis en AUFTV y también en DirecTV y por streaming, en DGO.

selección uruguaya Ecuador Liga de Naciones

