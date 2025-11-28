La selección uruguaya femenina juega este viernes su segundo partido por la Liga de Naciones de la Conmebol -el símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino- que clasifica al Mundial de Brasil 2027. Las celestes debutaron en el torneo en la segunda fecha, ya que en la primera tuvieron libre, y lo hicieron como locales ante Argentina que les empató en la hora 2-2.
Paraguay vs Uruguay EN VIVO: las celestes van por su primera victoria por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027
