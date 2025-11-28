Dólar
LIGA DE NACIONES

Paraguay vs Uruguay EN VIVO: las celestes van por su primera victoria por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Seguí EN VIVO el partido en el que Uruguay visita a Paraguay por la Liga de Naciones con la intención de sumar para clasificar al Mundial 2027

28 de noviembre 2025 - 18:21hs
La selección uruguaya femenina ante Argentina por la Liga de Naciones

FOTO: @AUFFemenino

EN VIVO

La selección uruguaya femenina juega este viernes su segundo partido por la Liga de Naciones de la Conmebol -el símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino- que clasifica al Mundial de Brasil 2027. Las celestes debutaron en el torneo en la segunda fecha, ya que en la primera tuvieron libre, y lo hicieron como locales ante Argentina que les empató en la hora 2-2.

Live Blog Post

El partido se disputa en el Estadio La Huerta

El encuentro de las celestes se juega en el Estadio La Huerta.

Live Blog Post

Por dónde ver el partido Paraguay vs Uruguay

El encuentro se puede ver gratis en AUFTV y también en DirecTV y por streaming, en DGO.

Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido Paraguay vs Uruguay

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Paraguay vs Uruguay por Liga de Naciones femenina.

