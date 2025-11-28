Paraguay vs Uruguay EN VIVO: las celestes van por su primera victoria por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

La selección uruguaya femenina juega este viernes su segundo partido por la Liga de Naciones de la Conmebol -el símil de las Eliminatorias en el fútbol masculino- que clasifica al Mundial de Brasil 2027. Las celestes debutaron en el torneo en la segunda fecha, ya que en la primera tuvieron libre, y lo hicieron como locales ante Argentina que les empató en la hora 2-2.