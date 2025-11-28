Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SELECCIÓN

¿Diego Godín vuelve a la selección uruguaya? El nombre que propuso Marcelo Bielsa para hacer de nexo entre los futbolistas y el cuerpo técnico

El entrenador argentino postuló a Diego Godín en la reunión con el Ejecutivo de la AUF realizada el pasado miércoles

28 de noviembre 2025 - 15:45hs
Diego Godín defendiendo a la selección uruguaya ante Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022
Diego Godín defendiendo a la selección uruguaya ante Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022 EFE

Marcelo Bielsa propuso al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Diego Godín como nuevo integrante del staff de la selección uruguaya, como el nuevo "nexo" entre los jugadores de la celeste y el cuerpo técnico, confirmaron fuentes de la AUF a Referí.

El entrenador argentino propuso a Godín en la reunión de cuatro horas que tuvo con el Ejecutivo de la AUF el pasado miércoles, desarrollada en el Complejo Uruguay Celeste, en la que se trató su continuidad luego de varios días de incertidumbre, tras la derrota 5-1 con Estados Unidos.

Finalmente se decidió que Bielsa continúe a cargo del proceso, con el Mundial 2026 en la mira. El argentino reconoció su responsabilidad en el mal momento de la celeste, tanto en la reunión como en una conferencia de prensa en la que admitió diversos defectos personales, y en el que intentó echar por tierra la presunta falta de apoyo por parte de los jugadores.

"La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días. Lo importante después de todas estas conversaciones es que no hay nadie que se quiera tirar del barco, ni esté pidiendo cabezas. Lo único es que queremos que se levante la selección rumbo al Mundial", dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una conferencia de prensa realizada tras la reunión.

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Tras cuatro horas de reunión, Ignacio Alonso confirmó que Marcelo Bielsa seguirá siendo el técnico de Uruguay: "Es brutal la adhesión de los jugadores"

Agustín Canobbio se retiró mucho antes que sus compañeros de la selección de Uruguay por la zona mixta, sin dar declaraciones, tras el partido ante Canadá por Copa América 2024
URUGUAYOS

"Tuve una reacción de niño": Agustín Canobbio habló de su salida de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y dijo que nunca renunció y está "dispuesto a hablar"

Una de las decisiones que se tomaron para cambiar el rumbo de los próximos meses fue contratar a un nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico, en una relación que ya ha demostrado complicaciones, más allá de que Alonso dijera que "es brutal la adhesión" de los jugadores "al proyecto de la selección nacional".

Se manejaron distintos nombres, como Mauricio Victorino, Marcelo Broli y Sebastián Abreu, pero Bielsa puso en la mesa a Godín, excapitán de la selección y referente de la camada de jugadores de Sudáfrica que continuó en la selección hasta el Mundial 2022.

Temas:

diego godin selección uruguaya Marcelo Bielsa Uruguay AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

Diego García
CASO DIEGO GARCÍA

La sentencia de Diego García: las declaraciones del jugador y de Clara, los chats que desacreditaron a una de sus amigas y el testimonio clave de un futbolista

Selección uruguaya de básquetbol
ELIMINATORIAS

¿A qué hora juega hoy la selección uruguaya de básquetbol por Eliminatorias ante Panamá y por dónde verlo?

Peñarol vs Nacional
ESTADÍSTICAS

El historial de finales entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo, ¿quién ganó más?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos