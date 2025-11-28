¿Diego Godín vuelve a la selección uruguaya? El nombre que propuso Marcelo Bielsa para hacer de nexo entre los futbolistas y el cuerpo técnico

Diego Godín defendiendo a la selección uruguaya ante Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022 EFE

Marcelo Bielsa propuso al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Diego Godín como nuevo integrante del staff de la selección uruguaya, como el nuevo "nexo" entre los jugadores de la celeste y el cuerpo técnico, confirmaron fuentes de la AUF a Referí.

El entrenador argentino propuso a Godín en la reunión de cuatro horas que tuvo con el Ejecutivo de la AUF el pasado miércoles, desarrollada en el Complejo Uruguay Celeste, en la que se trató su continuidad luego de varios días de incertidumbre, tras la derrota 5-1 con Estados Unidos.

Finalmente se decidió que Bielsa continúe a cargo del proceso, con el Mundial 2026 en la mira. El argentino reconoció su responsabilidad en el mal momento de la celeste, tanto en la reunión como en una conferencia de prensa en la que admitió diversos defectos personales, y en el que intentó echar por tierra la presunta falta de apoyo por parte de los jugadores.

"La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días. Lo importante después de todas estas conversaciones es que no hay nadie que se quiera tirar del barco, ni esté pidiendo cabezas. Lo único es que queremos que se levante la selección rumbo al Mundial", dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una conferencia de prensa realizada tras la reunión.

Una de las decisiones que se tomaron para cambiar el rumbo de los próximos meses fue contratar a un nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico, en una relación que ya ha demostrado complicaciones, más allá de que Alonso dijera que "es brutal la adhesión" de los jugadores "al proyecto de la selección nacional". Se manejaron distintos nombres, como Mauricio Victorino, Marcelo Broli y Sebastián Abreu, pero Bielsa puso en la mesa a Godín, excapitán de la selección y referente de la camada de jugadores de Sudáfrica que continuó en la selección hasta el Mundial 2022.