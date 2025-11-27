Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

Peñarol entrenó este jueves por la tarde en Los Aromos y el entrenador Diego Aguirre va perfilando el equipo para jugar el domingo a la hora 16.30 contra Nacional por la revancha de la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El entrenador aurinegro había anunciado que el argentino nacionalizado paraguayo, Héctor Daniel "Tito" Villalba, iba a estar a la orden para la revancha, pero eso no será así.

El aurinegro empató 2-2 de local en el Campeón del Siglo y buscará la consagración en la cancha de Nacional sabiendo que afrontará el partido decisivo del año con una enorme cantidad de bajas .

Son 10 los jugadores que estarán ausentes en la final contra Nacional que tuvo la virtud de armar un plantel más profundo que Peñarol en este 2025 y que tuvo la suerte de que en materia de sanidad apenas le quedó una pieza afuera: el juvenil Bruno Arady .

ESTADÍSTICAS El historial de finales entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo, ¿quién ganó más?

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA "Ebere tiene todo para ser una pieza clave": Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la "personalidad" de Jadson Viera en Nacional y la "jerarquía" del Peñarol de Aguirre

Aguirre no podrá contar con cuatro jugadores que se recuperan de roturas de ligamentos de rodilla: Eduardo Darias, Javier Cabrera y los juveniles Tomás Olase y Germán Barbas, tampoco con David Terans, víctima de una rotura parcial del tendón de Aquiles, con Javier Méndez por expulsión, con Lucas Hernández por una rotura de meniscos y con Diego García, condenado el martes a seis años y ochos meses de cárcel en Argentina, en sentencia de primera instancia, por un caso de abuso sexual con acceso carnal, por un hecho acaecido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

También está lesionado y ya lleva varios partidos afuera del plantel Damián Suárez, un jugador que llegó a mediados del año pasado pero que aportó muy poco por Peñarol en un año y medio.

El noveno jugador lesionado es Villalba, quien sufrió un esguince de tobillo ante Miramar Misiones el 11 de octubre y desde entonces no volvió a pisar la cancha.

El extremo fue exigido entre miércoles y jueves pero no está recuperado, y salvo que en las próximas horas tenga una recuperación milagrosa, no podrá ser de la partida el domingo.

La décima ausencia es la de Javier Méndez, expulsado ante Nacional en el clásico de ida.

Como si este desoladora panorama fuera poco, Nahuel Herrera se recupera tras sufrir una dislocación del hombro y Pedro Milans evoluciona favorablemente de una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda.

Eso lleva el número de jugadores complicados a 12, a 72 horas de la finalísima ante Nacional.

Diego Aguirre ensayó con Jaime Báez

Aguirre perfila al equipo con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Sin embargo, este jueves probó a Jaime Báez en lugar de Trindade, que puede ser el lateral derecho si Milans no llega al 100%.

El banco de suplentes que tendrá Peñarol contra Nacional

Aguirre necesita tres nuevos suplentes para tapar las bajas de Javier Méndez, Diego García y Lucas Hernández, quienes jugaron en el clásico de ida.

Martín Campaña, Gastón Silva, Lorenzo Couture, Leandro Umpíérrez, Alejo Cruz, Stiven Muhlethaler y Jaime Báez (que seguramente arranque en el banco), repetirán.

Sin poder contar con Villalba, los tres que se perfilan para estar a la orden ante Nacional, de acuerdo a los antecedentes, son Kevin Rodríguez, Julio Daguer y Brandon Álvarez o Luciano González.

Pero también es probable que Aguirre eche mano a algún zaguero juvenil diestro y los jugadores que tiene en el radar de Primera son Rodrigo Álvez, Facundo Álvez y Faustino Fernández.

Este viernes, a la hora 13.00, Diego Aguirre dará una conferencia de prensa en Los Aromos.